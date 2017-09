La météo, un défi de tous les instants pour Brigitte Bédard

Pluie, neige, vents violents, grêle, soleil : la météo au Québec change souvent et rapidement. C'est le travail de Brigitte Bédard de livrer les prédictions les plus à jour possible.

«Des fois, on a des petites surprises. Les gens le savent, je ne suis que le messager, dit en riant la présentatrice météo. Avec les gens que je croise sur la route, c'est toujours très sympathique. Ils me disent ''Même si tu annonces de la pluie, avec ton sourire, c'est comme du soleil''. Que demander de plus?»

Au fil des années, le rôle de la présentatrice a évolué, en même temps que le rythme des nouvelles s'est intensifié.

«Avant, on avait des bulletins qui se répétaient pendant la journée. Maintenant, avec l'information en continu, l'information évolue beaucoup, constate-t-elle. Si on voit venir une zone de verglas, on est capable d'informer les gens au fur et à mesure que le système progresse.»

Surtout que les aléas de la météo ont un impact direct sur la vie des gens.

«Ça peut avoir un impact assez sérieux sur la circulation, les fermetures d'école; si on est là tout le temps, on est capable d'informer le mieux possible.»

Au fil des années, les développements technologiques ont permis d'améliorer la précision et la fiabilité des prédictions. Malgré tout, rien ne garantit à 100 % que si elle annonce de la pluie, celle-ci tombera. Son conseil pour ceux qui planifient des déplacements ou des activités à l'extérieur? «On n'annule rien, mais on essaie d'avoir un plan B», lance, tout sourire, Brigitte Bédard.

Parmi les événements «météo» qui l'ont le plus marquée, notons les inondations du Richelieu, au printemps 2011. Des centaines de riverains avaient alors été inondés par la rivière en crue. Une de ses amies a même dû utiliser une chaloupe pendant 6 semaines pour se déplacer.

«Les gens étaient épuisés moralement, physiquement. Ça a été de longues semaines. Des gens qui avaient été éprouvés par le verglas se retrouvaient à vivre une autre catastrophe.»

La solidarité qui s'est manifestée dans ces moments difficiles, notamment avec l'organisation par SOS Richelieu d'une immense corvée de nettoyage regroupant des milliers de bénévoles, l'a particulièrement émue.