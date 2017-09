«Le dernier vice-roi des Indes» pas aussi grandiose que «Ghandi»

Sans être aussi grandiose que l’inégalable «Gandhi», «Le dernier vice-roi des Indes» se veut une vulgarisation de la partition de l’Inde et du Pakistan, il y a 40 ans.

Se concentrant exclusivement sur la manière dont lord Louis Mountbatten (Hugh Bonneville) a géré l’accès de l’Inde et du Pakistan à leur indépendance, le film de Gurinder Chadha («Bent It Like Beckham») est un résumé, qui tente de contenter les publics britanniques, pakistanais et indiens.

Car la cinéaste parvient, grâce au scénario coécrit avec Paul Mayeda Berges et Moira Buffini et basé sur les ouvrages «Cette nuit la liberté» de Larry Collins et Dominique Lapierre et «The Shadow Of The Great-Game – The Untold Story Of Partition» de Narendra Singh Sarila, tracer les grandes lignes d’une situation qui fait encore couler beaucoup d’encre.

On y suit donc l’arrivée du couple, Edwina Mountbatten (Gillian Anderson, surprenante dans son rôle) bousculant les règles ayant cours au palais du vice-roi. Louis, de son côté, négocie du mieux qu’il peut la création du Pakistan avec Jinnah (Denzil Smith), Nehru (Tanveer Ghani) et Gandhi (Neeraj Kabi, dont le maquillage est raté). Au milieu de ces «affaires d’État», comme l’ensemble du long métrage se déroule à Viceroy's House, la demeure officielle de Mountbatten (aujourd’hui utilisée par le premier ministre de l’Inde), le script inclut également une kyrielle de personnages secondaires, destinés à familiariser les spectateurs avec la situation politique du pays.

On a ainsi droit à une vague intrigue amoureuse entre Jeet (Manish Dayal), le serviteur hindou de Mountbatten et Alia (Huma Qureshi), l’assistante de Pamela Mountbatten (Lily Travers) la fille du couple, et dont le père est incarné par Om Puri, grand acteur indien décédé plus tôt cette année. Et comme dans tous les longs métrages sur le sujet, aucun personnage n’est plus détestable que celui de Cyril Radcliffe (Simon Callow), fonctionnaire britannique chargé de couper les Indes en trois (la deuxième moitié du Pakistan deviendra le Bangladesh en 1971) à l’aveugle. Cette partition, encore vive dans la mémoire collective, a déplacé quelque 12 millions de personnes et fait, selon certaines estimations, pas moins de deux millions de morts.

On sent chez Gurinder Chadha une volonté de réconciliation des points de vue et un souci de ne pas faire de vagues, ne serait-ce que dans l’omission de certains faits (notamment l’histoire d’amour entre Edwina Mountbatten et Nehru) ou la succession rapide d’images d’archives recréées pour l’occasion. Malgré ces faiblesses, «Le dernier vice-roi des Indes» permet de se familiariser avec un épisode important de l’histoire moderne.

Note: 3 sur 5