Le plus grand rôle de Robert Pattinson?

Le cinquième long métrage des frères Josh et Ben Safdie («Lenny Cooke», «Heaven Knows What»...) nous montre le côté sombre de New York, leur ville natale.

Les gars sont en train de devenir des spécialistes des films de gangsters, eux qui, depuis «The Pleasure of Being Robbed» («Le plaisir de se faire voler») en 2008, ont épousé le genre. La rumeur est bonne pour cette production indépendante qui met en vedette Robert

Pattinson (la série «Twilight») et Jennifer Jason Leigh («Jeune femme cherche colocataire»). Le film a été présenté au Festival de Cannes et à Fantasia, à Montréal.

«C’est un des meilleurs scénarios que j’ai lus de ma vie. C’était exactement ce que je voulais faire», avait déclaré Robert Pattinson en conférence de presse. «Une partie de moi veut faire l’opposé de ce que j’ai fait avant. C’est un style de jeu complètement différent.» Sa performance a été encensée par la critique. Il y joue Connie, un New Yorkais dont le braquage a mal tourné. Son frère Nick (interprété par Ben Safdie, un des réalisateurs du film) s’est fait prendre, mais lui a réussi à s’échapper. Lors d’une soirée durant laquelle il doit fuir la police qui le recherche, le jeune homme se donne pour mission de faire évader son frérot.Oubliez Edward, Robert sait faire mieux!

Même si le beau vampire de la franchise Twilight lui colle à la peau et même si on voit le visage d’Edward lorsqu’on songe à lui, Robert Pattinson a maintes fois prouvé qu’il savait jouer autre chose que les beaux gosses dans des films pour ados et qu’il savait défendre des rôles consistants. Des preuves... En 2008, Robert Pattinson a campé le peintre Salvador Dali dans le film «Little Ashes».

On se souvient aussi de lui à titre de jeune musicien dans «How to Be» (2008). Plus tôt cette année, Robert était méconnaissable dans la peau de Henry Costin. Ce rôle dans «The Lost City of Z» était à des lunes du beau Edward de «Twilight»!!!