Ruée vers les hôtels en vue du sommet du G7

Les touristes cherchant un hôtel à Québec pour le mois de juin 2018 sont mieux de faire vite puisque les chambres s’envolent à la vitesse de l’éclair en raison de la tenue du sommet du G7 dans Charlevoix. Plusieurs hôteliers affichent déjà complet et chez d’autres, des chambres sont affichées à 1000 $.

Même si les grands dirigeants mondiaux ne sont attendus chez nous que dans 10 mois, la demande pour l’hébergement a explosé depuis l’annonce des dates il y a une dizaine de jours. Hilton, Château Frontenac, Germain Charlevoix, la plupart des grands hôtels affichent complet pour l’instant.

«Le gouvernement nous a demandé de bloquer toutes les chambres pour une période de six jours au moins avant que le tout soit confirmé d’ici la fin septembre. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre et qui va aller où, mais on s’attend à du très positif», a expliqué la directrice générale de l’hôtel Le Germain Charlevoix, Sylvie Dionne.

Plein partout

La situation est semblable dans les grands hôtels de Québec où il est impossible d’effectuer une réservation pour le weekend du 8-9-10 juin 2018. La directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec indique que certains hôtels deux étoiles ont même été mobilisés.

«On nous a demandé énormément de chambres. Comme c’est dans la saison des congrès et des voyages scolaires, c’est un beau casse-tête pour tout le monde. L’organisation nous a demandé de bloquer une plage horaire de 15 jours, donc ça va bien au-delà du weekend de l’événement», a précisé Marjolaine de Sa.

Sans pouvoir trop s’avancer en raison des enjeux de sécurité liés à la présence de grands dirigeants mondiaux, Mme de Sa précise que plusieurs délégations devraient loger à Québec même. Impossible toutefois de savoir ce qu’il en sera des chefs d’État.

«Il y a quand même des hôtels à Charlevoix, mais la majorité des gens seront ici à Québec», a avancé la directrice générale de l’AHRQ.

Flambée des prix

Quelques rares hôtels affichent encore des chambres de disponibles en ligne, mais la plupart du temps, les prix gonflent en raison de la rareté. Au Delta Québec par exemple, une chambre normale avec deux lits queen était affichée à 769 $ la nuit vendredi. Le tarif montait à près de 1100 $ pour une suite junior avec un seul lit.

«C’est le principe même de l’offre et de la demande», fait remarquer le directeur marketing de l’Office du tourisme de Québec, Éric Bilodeau. «Certains vont essayer de profiter de l’engouement pour l’événement et c’est normal.»

Certaines chambres pourraient se libérer au cours des prochaines semaines alors que le déploiement exact des délégations devrait s’organiser. Affaires mondiales Canada, qui s’occupe du bureau de gestion du sommet, explique être actuellement en discussion avec les hôteliers pour «faire l’inventaire des chambres disponibles».

«Nous allons analyser les offres de services et faire les choix appropriés pour répondre aux besoins opérationnels du sommet», a assuré la porte-parole Jessica Séguin

Les autocars aussi en demande

Les compagnies d’autocar de la région profiteront elles aussi de la manne que représentera le sommet du G7 puisque plusieurs membres des délégations installés à Québec auront besoin de transport pour faire la navette jusqu’à La Malbaie.

Même s’il reste encore 10 mois avant l’ouverture du G7, Pierre Tremblay d’Autobus La Québécoise assure que les impacts du sommet se font déjà sentir et que le téléphone commence à sonner. «Ça nous touche beaucoup déjà. Il y a énormément d’effervescence depuis la sortie des dates la semaine dernière», a expliqué le directeur principal de l’entreprise.

Pénurie à prévoir

Chez Autocar Excellence, on envisage déjà une pénurie de véhicules pour la période du 8 au 10 juin 2018 puisque contrairement aux hôteliers, les transporteurs sont déjà très occupés à cette période de l’année.

«Aux mêmes dates l’an dernier, nous étions déjà à 75 % d’utilisation de nos véhicules, notamment avec les sorties scolaires. Nous devrons donc probablement aller chercher des véhicules jusqu’en Ontario», a précisé le propriétaire, Réal Boissonneault.

Conscient de la demande qui sera doublement forte, les propriétaires conseillent aux organisations de s’y prendre le plus tôt possible pour planifier leurs voyages. «On risque de combler le carnet de réservation assez vite. Personne ne va s’en plaindre de notre côté, mais ce serait sage de prévoir d’avance», a conseillé M. Tremblay.