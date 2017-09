Spectaculaire, mais trop cher

Les 250 chanceux qui ont pu monter gratuitement à bord de la Grande Roue de Montréal, vendredi, ont visiblement apprécié l’expérience, même si plusieurs ont ensuite confié qu’ils hésiteraient à payer les 25 $ exigés pour s’élever à nouveau à 60 mètres dans les airs.

«On a trouvé ça fantastique. La vue est absolument magnifique de là-haut. Et les cabines climatisées sont vraiment confortables. Le soir, ça doit être très beau aussi», a commenté Véronique Wilmart, venue de Québec avec son conjoint.

Après des mois de retard, la Grande Roue du Vieux-Port a donc accueilli ses premiers visiteurs vendredi après-midi.

Une heure avant l’ouverture, une impressionnante foule bordait déjà le petit plan d’eau entourant la Grande Roue. Françoise Moscato et Vicky Tarisella, deux amies de Montréal, s’étaient mises en ligne dès 12 h 30 pour être certaines d’obtenir une des 250 places offertes gratuitement pour souligner l’ouverture officielle.

«Après tout, ça fait au moins trois mois qu’on l’attendait, alors ça vaut la peine», a souligné Mme Moscato.

Vers 16 h 30, le public a enfin commencé à monter dans les 42 cabines pouvant contenir jusqu’à huit personnes chacune. À leur sortie, les visiteurs semblaient satisfaits.

À l’année

«C’est sympa de pouvoir voir toute la ville comme ça, mais je n’aurais jamais payé 25 $. C’est trop cher pour ce que c’est. J’en ai profité parce que c’était gratuit», a raconté Malivane Guezille, une jeune Montréalaise qui avait fait la file pendant près d’une heure.

Le projet de 28 millions $ qui devait initialement être terminé en juin a été retardé en raison des intempéries printanières et de la grève des travailleurs de la construction en mai. Malgré tout, le président de la Grande Roue, Jeff Jorgensen, a assuré vendredi qu’il n’était «pas du tout inquiet» d’avoir raté la saison touristique.

«On va être là 365 jours par année. Et pendant l’hiver, on a 20 % des touristes qui sont ici à Montréal, a-t-il fait valoir. Alors les gens vont vouloir venir ici pour avoir une vue époustouflante de la ville.»

Alcool à bord

Pour l’instant, l’alcool n’est pas permis dans les cabines, mais cela pourrait bientôt changer, a indiqué M. Jorgensen. «On suit les démarches pour que ce soit possible. Alors c’est une question de temps», dit-il.

De plus, une aire de restauration composée d’un café, d’un bistro, d’un bar et d’une terrasse devrait ouvrir au pied de l’attraction d’ici quelques semaines.

Un tour de Grande Roue dure une quinzaine de minutes et coûte 25 $ par adulte et 77,50 $ pour une famille de quatre, avant taxes.

Une cabine VIP, avec sièges en cuir et plancher de verre, est également offerte au prix de 280 $ pour quatre personnes. Selon Jeff Jorgensen, ces prix sont tout à fait raisonnables.

«Si on compare avec les autres infrastructures d’observation au Canada et dans le monde, c’est assez abordable», a-t-il dit.

Touristes

Plusieurs personnes qui sont montées à bord de la Grande Roue n’étaient cependant pas d’accord avec cette affirmation.

«Presque 80 $ pour une famille, c’est trop cher. En plus, c’est surtout pour les enfants qu’on vient faire un tour. [...] Ça devrait être 25 $ par famille et 10 $ par personne», a suggéré Marysol Burns, qui était sur place avec son conjoint et leurs trois jeunes filles.

Au contraire, d’autres visiteurs considéraient les prix fixés comme acceptables. «Comme c’est la plus grande roue au Canada, je pense que ça va amener pas mal de gens à Montréal, et les touristes vont être prêts à payer ça», a mentionné le Français Florien Dullo.