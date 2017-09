Tragédie de L'Isle-Verte: Mario Dumont se souvient

L'animateur Mario Dumont se souvient encore de son réveil brutal le matin du 23 janvier 2014 alors qu'un gigantesque incendie a ravagé une résidence pour aînés de L'Isle-Verte, dans le Bas-Saint-Laurent, faisant 32 victimes.

«Je me lève très tôt et, ce matin-là, j'ai été réveillé par un message texte. Tout le monde savait que c'était le village voisin de chez nous; j'ai grandi à Cacouna. Je suis arrivé à LCN et j'essayais d'avoir des informations», se rappelle celui qui a été député de cette région et qui connaissait plusieurs des victimes ou des membres de leur famille.

«Ça ne pouvait pas être pire: il faisait très froid, en plein milieu de la nuit, l'hiver, en janvier, le vent du fleuve frappe», ajoute Mario Dumont qui affirme avoir participé à «l'une des plus tristes émissions spéciales» sur les ondes de LCN.

La tragédie a bien donné lieu à des recommandations, mais selon l'animateur, elle demeurera pour les résidants de la petite municipalité une «plaie qui prendra des années à se refermer».