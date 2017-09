40 personnes âgées secouées par la fermeture de leur résidence

Une résidence pour personnes âgées de Portneuf devra fermer ses portes, ce qui a l’effet d’une bombe pour les 40 résidents de l’Auberge de L’Étang, à Cap-Santé.

Les coûts reliés à un changement de réglementation sont mis en cause, mais les propriétaires ne veulent pas confirmer la nouvelle.

La direction a envoyé une lettre à ses occupants pour leur signifier qu’ils devraient se trouver un autre logis rapidement.

Selon la loi, ces derniers disposent d’un délai de six mois pour se trouver une nouvelle résidence.

À la Résidence familiale des aînés de Portneuf, située à quelques kilomètres de l’Auberge de L’Étang, le téléphone ne dérougit pas: des aînés inquiets sont à la recherche d’un nouvel endroit où habiter.

«Je ne vise pas les propriétaires de Cap-Santé, je vise les banques et le gouvernement, qui refuse de nous aider», déplore le propriétaire, Bertrand Chabot.

«Je travaille ici 130 heures par semaine, je gagne à peu près 3$ de l’heure. Je le fais bénévolement, je ne fais pas ça pour le salaire, on s’entend. Je fais ça pour aider les personnes âgées. Ce n’est pas donné à tous de le faire, mais si au moins on avait de l’aide et de l’encouragement», soupire M. Chabot.

En 2015, le gouvernement du Québec a annoncé que toutes les résidences pour personnes âgées de 10 unités et plus devaient obligatoirement se munir d’un système de gicleurs d’ici à 2020.

Résultat: des propriétaires doivent fermer les portes de leur résidence pour des raisons financières.