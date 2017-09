Confirmation de trois cas d’une maladie rare transmise par les tiques: les autorités de l’État de New York réagissent

La prolifération des tiques, des maladies qu’elles transmettent et l’augmentation de leur aire de distribution dans l’État de New York poussent les autorités de la santé à mettre plus d’efforts dans la surveillance et l’éducation du public face au phénomène.

Au cours de 2017, le département de la Santé de l’État de New York a surveillé plus d’une centaine de sites sur son territoire afin de récolter des données, notamment sur les maladies dont les tiques sont porteuses.

Dans un récent communiqué, le département souligne que plus tôt cet été, il a mis davantage d’énergie dans le comté de Saratoga - au nord de la ville d’Albany - après avoir confirmé trois cas de personnes infectées par le virus de l'encéphalite de Powassan. Cette maladie virale, très rare, est transmise - entre autres - par la même espèce de tiques (Ixodes scapularis ou tiques à pattes noires) qui transmet la maladie de Lyme.

Les symptômes de Powassan peuvent ressembler à ceux d’un rhume modéré, mais peuvent aller jusqu’à une encéphalite (inflammation du cerveau) très grave.

Selon le département de la Santé de l’État de New York, il n’y a eu que 26 cas confirmés d’encéphalite de Powassan chez des humains depuis 2000. Les trois cas du comté de Saratoga sont en outre les trois seuls confirmés cette année dans tout l’État de New York.

En examinant des tiques récoltées à différents endroits cette année, les autorités de la santé ont pu confirmer, pour la première fois, la présence du virus dans le comté de Saratoga.

«Cette surveillance accrue va continuer cet automne avec la cueillette de tiques adultes de ces mêmes endroits, ainsi qu’avec le prélèvement et l’examen de sang de chevreuils tués par des chasseurs afin de vérifier s’ils ont été exposés à Powassan», peut-on lire dans le communiqué du département de la Santé.

Les autorités ont aussi indiqué qu’elles allaient rendre plus disponibles au public les données récoltées sur la question des tiques et des maladies qu’elles transmettent, et que du matériel d’information sera préparé à l’intention des chasseurs. La distribution de matériel scolaire à l’intention des écoles et des bibliothèques est aussi envisagée.

Au Québec, les autorités sanitaires, en testant les tiques pour la bactérie responsable de la maladie de Lyme, vérifient aussi si les insectes sont porteurs du virus de l’encéphalite de Powassan.

En 2016, aucune tique testée n’en était porteuse, selon le plus récent Rapport de surveillance de la maladie de Lyme. Aucun cas d’encéphalite de Powassan n’a non plus été déclaré au Québec en 2016, selon le même rapport.