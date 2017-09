Élection de Donald Trump: Luc Lavoie se souvient

Rares sont ceux qui l'avaient vu venir, mais Donald Trump a réussi, en novembre dernier, à devenir l'homme le plus puissant des États-Unis. Le commentateur politique Luc Lavoie se souvient du choc qu'il a vécu ce soir-là.

«J'avais fait la soirée électorale en 2008 à LCN pour l'élection d'Obama et on sentait quelque chose d'inspirant. Dans le cas de Trump, on regardait ça et on se disait que le monde était en train de devenir fou.»

Luc Lavoie souligne le clivage qu'a suscité ce résultat inattendu.

«Le 8 novembre 2016, Donald Trump élu, a signifié une sorte de révolution à l'échelle planétaire parce que l'arrivée au pouvoir d'un homme comme Trump a fait trembler des gens, en a rendu d'autres heureux.»

Comment le commentateur politique explique-t-il le résultat de la présidentielle?

«C'est un phénomène qu'on est en train de voir à l'échelle de l'occident à savoir le rejet des élites, le rejet de ceux qui ont dirigé la société et le fait que les gens n'acceptaient plus le statu quo, ne voulaient plus avoir les politiciens sortis du moule traditionnel de Washington et Hillary Clinton personnifiait exactement ce que les gens voulaient rejeter.»