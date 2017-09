En caleçon pour ravoir sa pipe à eau

Un Ontarien a pris les grands moyens ces derniers jours pour manifester son mécontentement envers la police locale en portant seulement un caleçon devant le palais de justice de Kitchener et des postes de police de cette région du sud de l’Ontario.

Jeffrey Shaver avait aussi deux écriteaux: «Return my bong» («Redonnez ma pipe à eau» et «Return my marijuana» («Rendez-moi ma marijuana»), a rapporté le «Waterloo Region Record».

Il s’est ainsi présenté plusieurs fois dans cette tenue inusitée ces derniers jours afin de dénoncer la police locale qui aurait saisi sa pipe et son cannabis, même s’il dit détenir des autorisations pour en consommer à des fins médicales. Il a affirmé avoir reçu beaucoup d’appui pour cette manifestation inusitée.

«De nombreuses personnes ont klaxonné ou m’ont envoyé la main. Cela a été surtout positif», a-t-il mentionné au «Waterloo Region Record» mercredi dernier.

Il dit avoir été arrêté une première fois en octobre pour possession de marijuana même s’il affirme qu’il avait sa carte l’autorisant à en consommer avec lui. «Et puis, deux jours plus tard, je suis retourné devant le poste de police et j’y ai fumé de la marijuana. Ils m’ont encore arrêté. J’ai alors été en prison pour la première fois durant 16 heures», a ajouté l’homme de 31 ans.

Jeffrey Shaver a précisé que sa pipe à eau saisie pour le deuxième événement lui a été retournée, puisque les accusations contre lui ont été abandonnées. Cependant, celle confisquée lors de sa première arrestation reste toujours entre les mains de la police parce que les accusations concernant cette affaire tiennent toujours.

Souffrant d’anxiété, de dépression et de douleurs au dos, Jeffrey Shaver consomme de la marijuana pour soulager ses symptômes. Il dit avoir eu l’idée de manifester en caleçons parce que ses autres actions tout habillé n’avaient suscité aucune réaction. En agissant ainsi, il dit aussi vouloir attirer l’attention du public et de la police concernant les consommateurs de cannabis thérapeutiques, qui sont parfois visés par des policiers.