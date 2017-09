Justin Trudeau durcit le ton face à la Corée du Nord

À l’instar de ses homologues, le premier ministre canadien Justin Trudeau a vivement dénoncé l’essai nucléaire réalisé par la Corée du Nord dimanche.

Ce sixième essai nucléaire est le plus puissant réalisé jusqu’à présent par le pays asiatique dirigé par Kim Jong-un. Pyongyang dit avoir profité de cette opération pour tester une bombe à hydrogène.

«Le Canada condamne sans équivoque l’essai nucléaire réalisé par la Corée du Nord le 3 septembre. Cet essai, jumelé au programme agressif d’essai de missiles balistiques par ce pays, représente une menace réelle et concrète à la sûreté et à la sécurité des pays voisins et de la communauté internationale», a déclaré M. Trudeau par voie de communiqué.

Le Canada condamne sans équivoque l’essai nucléaire mené aujourd’hui par la Corée du Nord. Déclaration complète:https://t.co/hlFt4YAzn3 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 3 septembre 2017

«Ce dernier essai, dont la magnitude semble nettement supérieure à celle des cinq explosions nucléaires précédentes, contrevient directement à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Il montre une fois de plus le mépris flagrant de la Corée du Nord à l’égard du droit international.»

Provocations

La télévision publique nord-coréenne a qualifié ce dernier test de «réussite parfaite». Quelques heures auparavant, le régime nord-coréen avait publié des photos de Kim Jong-un en train d’inspecter ce qui était présenté comme une bombe à hydrogène pouvant être installée sur le nouveau missile balistique intercontinental dont dispose le régime nord-coréen.

«Ces nouvelles provocations par les dirigeants de la Corée du Nord, en plus de leur volonté profondément dangereuse de concevoir des armes nucléaires et de faire l’essai de missiles balistiques près des pays avoisinants, ne font qu’isoler davantage ces dirigeants», a poursuivi Justin Trudeau.

«Le Canada continue d’insister fermement pour que la Corée du Nord abandonne sa ligne de conduite actuelle, dont sa rhétorique agressive. Nous demandons à ce qu’elle reprenne un dialogue constructif permettant de trouver une solution complète et vérifiable.»

Le premier ministre canadien a également demandé à la communauté internationale de répondre plus fermement cette fois à la Corée du Nord.

«Nous exhortons le Conseil de sécurité des Nations unies à prendre d’autres mesures décisives afin de freiner efficacement les efforts de prolifération de la Corée du Nord. Nous demandons également à tous les pays de mettre en œuvre pleinement les sanctions pertinentes prises par les Nations unies», a ajouté M. Trudeau.

«Nous continuerons de travailler avec nos principaux partenaires régionaux – dont les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon – ainsi qu’avec l’ensemble de la communauté internationale, en vue de contrer la menace nord-coréenne.»

Avec l’Agence France-Presse