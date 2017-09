Bécancour: la mère arrêtée pour la mort de son bébé

Une femme dont le garçon de deux ans est mort tragiquement à Bécancour vendredi soir a été arrêtée et pourrait être accusée de meurtre dès mardi matin, à Trois-Rivières.

La Sûreté du Québec ne confirme toujours pas le lien entre la femme de 39 ans arrêtée et le bambin trouvé en arrêt cardio-respiratoire, mais selon nos informations, il s’agit bien de la mère de l’enfant.

L’hypothèse du drame familial, évoquée dès les premières heures par les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, semble ainsi se concrétiser.

La mère vivait seule avec son garçon depuis un an et demi sur l’Avenue Cyr à Bécancour, des suites d’une séparation d’avec le père de l’enfant, une épreuve très difficile pour elle, selon ce qu’on nous a confirmé. La femme semblait également être en difficultés financières et avoir le moral bas depuis quelque temps.

Drame

Vendredi soir, les policiers et ambulanciers ont été appelés à se rendre à l’immeuble à logements, et ont sorti le bambin en arrêt cardio-respiratoire. Ils ont tenté de réanimer l’enfant sans succès en le sortant de la bâtisse, sous les yeux horrifiés de quelques voisins. Le décès a malheureusement été constaté à l’hôpital.

La mère a également été transportée à l’hôpital en ambulance, où elle a été hospitalisée, puis arrêtée au cours des dernières heures.