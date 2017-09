Le Canada envoie de l’aide humanitaire à Houston

Un avion des Forces armées canadiennes qui va quitter la base militaire de Trenton, en Ontario, dimanche, pour se rendre à Houston au Texas avec à son bord des marchandises pour les sinistrés de l’ouragan Harvey.

Les provinces du Québec et de l’Ontario ont particulièrement étaient mises à contribution. En effet, le Québec va notamment fournir des lits de camp et des couvertures. L’Ontario de son côté fournira près de 14 000 préparations pour nourrissons et plus de 200 matelas et couvertures de lit pour bébés.

Dans la ville de Houston, plus de 100 000 maisons auraient été endommagées, plus de 40 000 personnes se trouveraient dans des abris et 436 000 foyers auraient présenté une demande d’aide.