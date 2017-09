Son vol Air Canada reporté trois jours plus tard

Une infirmière des Laurentides déplore avoir dû revenir de New York en voiture à ses frais après que son vol d’Air Canada a été annulé et reporté... trois jours plus tard.

«On nous a carrément dit d’attendre à l’aéroport pendant trois jours. [...] C’est désolant. Dans ces situations-là, on se rend compte qu’on est vraiment pris en otage», s’indigne Karine Savoie.

À New York depuis quelques jours pour affaires, Mme Lavoie devait s’envoler pour Montréal à bord du vol AC7643 d’Air Canada le soir du jeudi 3 août. Mais à peine une heure avant le décollage, la compagnie aérienne a annoncé que le vol était annulé.

Les passagers ont alors été avisés qu’ils devraient patienter jusqu’au samedi avant de pouvoir embarquer sur un autre avion. Mais lorsque Mme Savoie s’est présentée au comptoir d’Air Canada, une représentante lui aurait indiqué qu’il faudrait finalement compter une journée de plus.

«Il n’y avait aucun autre vol de libre avant ça, même chez les autres compagnies», affirme Karine Savoie.

Panique

Selon l’infirmière de Piedmont, Air Canada a refusé d’héberger les passagers à l’hôtel entre-temps, offrant seulement de rembourser leur vol et possiblement la location d’une voiture s’ils choisissaient de rentrer chez eux par leurs propres moyens. C’est ce qu’a décidé de faire Mme Savoie, qui a découvert par la suite que seul son vol avait été remboursé.

Des coupons pour manger gratuitement dans les restaurants de l’aéroport auraient aussi été distribués par la compagnie aérienne.

«Il y a des gens qui étaient en panique, qui pleuraient. Moi, j’étais toute seule, mais c’est irréaliste de penser qu’une petite famille va rester à l’aéroport pendant tout ce temps-là», souligne-t-elle.

«Pour accommoder les gens, il me semble qu’ils auraient pu faire venir un autre avion, ou même un autobus, ajoute-t-elle. New York, ce n’est quand même pas à l’autre bout du monde!»

Bris mécanique ou météo?

Sur son site web, Air Canada indique que lors d’une annulation, les passagers sont réacheminés à bord du prochain vol de la compagnie aérienne «dans les sept jours suivant la date initiale de [leur] voyage».

Karine Savoie est catégorique: la représentante d’Air Canada a mentionné que l’annulation était due à un bris mécanique. Or, contactée par «Le Journal de Montréal», la compagnie aérienne rejette maintenant la faute sur la météo.

«Cette semaine-là, il y avait de gros orages dans tout le nord-est des États-Unis. Ça a affecté énormément de voyageurs», note John Reber, directeur des relations avec les médias chez Air Canada, en précisant que la compagnie offre normalement jusqu’à 22 vols par jour entre New York et Montréal ou Toronto.

Selon lui, ces «conditions météorologies extrêmes» ont duré plusieurs jours de suite, causant de nombreux retards et annulations. C’est donc l’effet cumulatif de ces changements qui aurait mené à un délai de trois jours pour les passagers du vol AC7643.

Concernant l’hébergement, M. Reber explique que les transporteurs aériens ne paient une chambre d’hôtel à leurs clients que si l’annulation leur est imputable.

Si la situation est causée par les conditions météorologiques, ils ne sont donc pas tenus de rembourser l’hôtel.