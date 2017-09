Caitlyn Jenner: Kim Kardashian lui manque

Voilà près de «6 à 9 mois» que Caitlyn Jenner et Kim Kardashian, sa belle fille, ne se sont pas vues ou parlé.

En effet, les deux vedettes de la télé-réalité sont en froid depuis les révélations du live de Caitlyn, The Secrets of My Life, dans lequel elle indiquait que son ancienne épouse, Kris Jenner, connaissait ses problèmes liés à son genre avant sa transition alors que cette dernière affirmait le contraire.

Depuis ce drame, Kim Kardashian, la fille de Kris, ne parle plus à Caitlyn alors que c'est à elle qu'elle s'est ouverte en premier au sujet de son changement de sexe.

«C'est une grande perte dans ma vie, de ne plus l'avoir à côté de moi, confie-t-elle à l'émission Good Morning Britain. C'est triste, car j'aime tous mes enfants, je les ai élevés, j'ai passé 25 ans de ma vie à côté de ces enfants.»

Quand elle évoque Kim Kardashian, la célébrité n'y va pas par 4 chemins.

«J'aime Kim, c'est une personne superbe. J'ai tellement de respect pour elle en tant que mère, mais aussi en tant que partenaire de business. Mais Kris est quelqu'un qui a de fortes opinions et, bon c'est OK, j'adore ce trait de caractère. C'est dommage, car Kim était la première à qui j'ai parlé de mes problèmes de transgenre. Elle avait été très directe avec moi.»

Si Caitlyn a gardé contact avec ses filles Kylie et Kendall Jenner, elle avoue qu'à cause de son livre, elle ne parle plus à la famille Kardashian.

«Le livre racontait ma vie, mes opinions sur beaucoup de choses et il était honnête, raconte-t-elle. Je suis très fier de ce travail, mais malheureusement les Kardashian et Kris en particulier, n'ont pas réagi de la même façon.»