Calèche : un cheval s’effondre à Montréal

Malgré une température avoisinant les 24oC, une scène troublante a été filmée dans le Vieux-Montréal lundi après-midi alors qu’un cheval de calèche s’est effondré en pleine rue.

«Les deux pattes en avant ont lâché, il est tombé en pleine face et seulement ses yeux bougeaient», raconte Diane Villeneuve, qui a filmé la scène.

Selon celle-ci, l’animal serait demeuré au sol pendant au moins huit minutes. La dame a par la suite contacté la police.

Dans la vidéo, on peut voir trois personnes déharnacher le cheval et tenter de le relever. Ces derniers tentent aussi de le remettre sur pied en l’encourageant verbalement et en lui mettant une carotte sous le nez. La bête demeure toutefois étendue sur son flanc pendant la manœuvre.

Plusieurs passants et touristes se sont arrêtés pour regarder et filmer la scène qui s’est déroulée sur la rue Saint-Jacques, non loin de la basilique Notre-Dame

La Ville de Montréal et le maire Denis Coderre ont adopté un nouveau règlement sur les calèches le 22 août dernier. Celui-ci prévoit que les chevaux ne peuvent plus circuler lorsque la température atteint 28 degrés Celsius (sans tenir compte du facteur humidex).

Le règlement en bref :

- Un afficheur de la température dans le Vieux-Montréal dans chaque poste d’embarquement

- Chevaux en service moins de 9 heures par jour

- 10 minutes de pause pour les chevaux entre chaque promenade

- Certifier deux fois par année le bon état de santé du cheval par un vétérinaire

- Chevaux équipés d’une micropuce

- Révocation de permis après deux suspensions de 12 mois