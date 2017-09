Des chantiers qui dérangent à Québec

Les automobilistes de Québec vivent un casse-tête tous les jours depuis le mois de mai. En effet, les cônes orange, les détours, les murets de béton et les rétrécissements de voie sont légion sur le territoire de la Vieille Capitale.

«S'ils ne le font pas, on va être les premiers à chialer qu'ils n'améliorent pas les routes! Là ils améliorent les routes, alors c'est déplaisant, mais c'est obligatoire», a indiqué un automobiliste.

«La ville de Québec ce n'est rien comparativement à la ville de Montréal», a lancé un motocycliste qui arrivait de la métropole.

À Québec, on parle d'une année record concernant le nombre de chantiers. On compte plus de 800 travaux publics et près d'une dizaine du ministère des Transports du Québec. La Ville a investi cette année 220 millions $, ce qui représente une hausse de 120 % par rapport à l'an dernier.

Un projet qui sème la controverse

Le projet de chantier de construction qui vise le prolongement de l'autoroute Félix-Leclerc fait plusieurs mécontents. Le prolongement est prévu au-dessus de la rivière Lorette à côté des quartiers résidentiels et d'une école primaire.

«Dès que les ministères parlent du prolongement, les gens dorment mal! Les résidents me disent qu'ils perdent 25 % de la valeur de leur maison. J'ai l'impression qu'on veut faire un projet qui date de 40 ans aujourd'hui! C'est comme sortir un Ford 23 en 2017», a expliqué le conseiller municipal du district Saint-Paul, Gaétan Pageau.

Alors que le projet avait avorté en 1970, il est revenu sur la table lundi dernier lorsque le ministre François Blais a indiqué qu'il y avait un consensus au sein du caucus libéral en faveur de sa mise en place. Depuis, un comité de mobilisation citoyenne a été créé.

Les travaux ne sont pas finis

En 2018, la Ville donnera un autre grand coup dans les chantiers routiers avec la troisième année de son «opération massive d'asphaltage» pour venir à bout des nombreux nids-de-poule.