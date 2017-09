Fête du Travail: ouvert ou fermé?

Quand on parle de jour férié, on oublie parfois que l’horaire de plusieurs commerces, institutions et services est modifié et voir même fermé. La fête du Travail n’y échappe pas.

Fermé

La plupart des bureaux municipaux seront fermés, le lundi 4 septembre, tout comme la cour municipale et ses points de services.

Les bureaux du gouvernement du Canada et du Québec seront fermés, tout comme les bureaux de Postes Canada, les banques, les centres commerciaux et les établissements d’alimentation de grande surface.

Ouvert

Les petits commerces d’alimentation accueilleront leur clientèle.

Les pharmacies, les dépanneurs, les libraires, les fleuristes, les restaurants ou encore les stations-service offriront leur service habituel.

Les succursales de la SAQ Express et Sélection seront ouvertes, sauf si elles sont situées dans un centre commercial.

Les marchés publics seront ouverts.

Plusieurs services, commerces et lieux de villégiature ouvriront leurs portes selon l’horaire du week-end, même chose pour les différents circuits d’autobus.