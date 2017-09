Il tue sa femme après une surdose de médicaments contre la toux

Un Américain de 28 ans a avoué avoir tué sa femme après avoir consommé plus de médicaments contre la toux que la dose suggérée.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Matthew Phelps a contacté le 911 pour signaler que sa femme de 29 ans, Lauren Ashley Nicole Phelps, était sans vie dans la chambre à coucher du couple.

«J’ai fait un rêve, puis j’ai ouvert les lumières et elle était morte au sol», dit-il dans un appel de six minutes au 911. «Il y a du sang partout sur moi et il y a un couteau plein de sang sur le lit. Je pense que c’est moi qui ai fait ça», a-t-il confessé.

Le couple menait une vie sans histoire. Mme Phelps gérait une petite entreprise dans la région de Raleigh tandis que Matthew étudiait la théologie pour devenir pasteur.

Lors de l’appel au 911, le suspect a mentionné qu’il avait consommé plus de médicaments qu’à l’habitude.

«Je sais que ça fait sentir bien et parfois, je suis incapable de dormir. Ma femme ne respire plus. Elle ne méritait pas ça, dit-il en pleurs.

Le suspect est actuellement détenu. Il pourrait évoquer la surdose de médicaments contre la toux comme ligne de défense.

Matthew Phelps doit se rendre en cour mardi.