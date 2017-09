Lady Gaga répond à ses fans montréalais déçus et leur paie la pizza

Quand Lady Gaga a annoncé l’annulation de son concert, lundi en fin d’après-midi, quelques heures à peine avant de montrer sur la scène du Centre Bell, à Montréal, plusieurs de ses fans n’étaient pas contents. Mais la légendaire Lady Gaga allait trouver comment se faire pardonner.

Plusieurs «monsters», le surnom donné aux admirateurs de Lady Gaga, faisaient déjà la queue devant l’aréna, espérant obtenir de bonnes places, alors que d’autres avaient fait plusieurs kilomètres pour voir leur idole sur scène.

La star a pris le temps de répondre à plusieurs fans qui lui avaient fait part de leur déception sur Twitter. «Pourquoi tu annules si près du spectacle? J’ai voyagé d’une autre province et j’ai dû me payer un hôtel» lui a lancé un internaute.

«J'ai le coeur brisé. Vous êtes mon âme et mon coeur», lui a répondu Gaga.

«Si elle est malade, pourquoi a-t-elle attendu à la dernière minute? Les gens pleurent dehors», a lancé une autre. Un message auquel la star a également répondu. «J’ai essayé toute la journée de reposer ma voix et mon corps, mais les médecins et mon coach vocal m’ont finalement dit non. Je suis désolée.»

Un message qui a semblé satisfaire l'admiratrice. «Merci de m’avoir répondu. J'étais fâchée mais maintenant je comprends que tu es malade. Reprends des forces et j’ai hâte de te voir le 1er novembre.»

Pizza pour tout le monde

Touchée et troublée d’avoir déçu autant de gens, la starlette a écrit sur Twitter qu’elle paierait de la pizza à tous ses fans qui se rassembleraient devant son hôtel du Vieux-Montréal.

«Je ferai parvenir de la pizza à ceux qui seront devant mon hôtel The William Gray à Montréal! Je vous adore et je suis tellement désolée. Vous êtes les fans les plus loyaux!»

Toute une façon de se faire pardonner! Évidemment, les fans se sont garocher et le party a pogné.

Les gens se sont même mis à chanter Grigio girls en choeur, et la star est apparue sur le toit de son hôtel, charmée par les Montréalais.

Rappelons que la vedette avait annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte Twitter moins de deux heures avant l'ouverture des portes.

Evenko a confirmé être en négociation avec la star pour trouver une nouvelle date de spectacle. Plusieurs parlent du 1er novembre. À suivre.