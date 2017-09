S'amuser au Mégaparc une dernière fois

Les travaux de remise à neuf du Mégaparc des Galeries de la Capitale doivent débuter mardi et il fallait être patient, lundi, pour monter à bord de la grande roue ou faire un tour de montgolfière une toute dernière fois au parc d’attractions.

Au total, près de 4000 personnes étaient attendues pour cette dernière journée où une «page d’histoire» serait tournée au Mégaparc, populaire lieu de divertissement à Québec depuis plus de 30 ans.

Dès l’ouverture du parc, à 10 h, de longues files d’attente étaient visibles aux abords des différentes attractions, dont la plupart seront vendues au terme des travaux estimés à 52 millions $.

De «bons souvenirs»

Malgré tout, petits et grands s'y sont présentés avec le sourire, clowns et mascottes s’affairant à les amuser. «Dès que je suis arrivé à Québec, j’ai emmené mon garçon dans les avions, et je me rappelle qu’il voulait toujours revenir», a raconté Sylvain Brisebois, qui, avec sa petite famille, avait l’habitude de venir profiter des manèges quelques fois par année.

C’est pour sa part avec son petit-fils que Ronald Bolduc a décidé de profiter de cette journée où une carte-cadeau de 10 $ donnait accès à tous les manèges. «Je viens souvent avec Gabriel, il aime beaucoup les Galeries et, moi, ça me garde jeune!» a-t-il lancé, admettant qu’il était impatient de voir le résultat final, en décembre 2018. «C’est certain que nous viendrons voir ça!» s’est exclamée Myriam Landry, également venue avec ses petits-enfants.

14 nouveaux manèges

Hormis les montagnes russes, le carrousel, les avions et le «G-Force», tous les manèges seront démantelés au cours des prochaines semaines pour faire place à un nouveau parc d’attractions complètement revampé qui comptera 14 manèges à la fine pointe de la technologie.

Parmi ces manèges, la nouvelle grande roue risque fort d’attirer les foules, selon le directeur du Mégaparc, Jean Pelletier. «Ce sera une grande roue sans rayon, une première en Amérique du Nord, et, à l’intérieur, on va avoir une montagne russe et une tyrolienne. Les gens seront suspendus au plafond et se promèneront sur une distance de 400 pieds», a-t-il expliqué, précisant que le volet patinage sera également important, une piste de 230 mètres devant être aménagée autour du parc.

Une scène de 20 pieds sur 30 pieds sera également installée au centre de la piste de patinage. «Si on vient patiner un vendredi soir, il pourrait par exemple y avoir un DJ ou une prestation musicale sur la scène. On pourra sortir du sentier et aller prendre un café pour apprécier le spectacle», a mentionné le directeur général des Galeries de la Capitale, Stéphan Landry, soulignant que les parents seront maintenant «partie prenante» de l’action.

«Il arrive souvent qu’on voie des parents acheter des points et accompagner leurs enfants. Avec ce nouvel espace central, on veut qu’ils en profitent aussi et retrouvent leur cœur d’enfant», a-t-il ajouté, expliquant que l'on s'est notamment inspiré du West Edmonton Mall et du Mall of America, aux États-Unis.

Plus cher

Le prix des billets sera par ailleurs revu à la hausse, selon M. Landry, qui n’a pas été en mesure de préciser quelle sera l'augmentation. «On va certainement ajuster nos prix, mais nous resterons accessibles», a-t-il assuré. Le système de billetterie sera aussi revu: des bornes d’achat de points seront aménagées et un service en ligne sera mis sur pied, permettant aux visiteurs «de consommer le parc, dès leur arrivée, sans faire de files d’attente».

Évolution des travaux

Pendant toute la durée de la rénovation du parc, les visiteurs pourront suivre l'avancement des travaux à travers différentes palissades. Des lunettes de réalité virtuelle seront également mises à la disposition des visiteurs pour leur faire vivre le futur parc.

Un «Parc éphémère», destiné aux enfants de 15 à 18 mois, sera ouvert dès aujourd’hui. Composé de jeux gonflables et d’une dizaine de jeux de plus petite envergure, il donnera aussi accès aux manèges de tortues et d’hélicoptères, qui seront ensuite vendus à l’ouverture du nouveau parc.