Le pool de hockey de Loto-Québec déficitaire

Loto-Québec n’a pas gagné un sou avec la première édition de son pool de hockey, l’an dernier, en raison du faible nombre de participants. Qu’à cela ne tienne, la société d’État tentera à nouveau l’expérience cet automne avec une version «améliorée».

En entrevue avec «Le Journal de Québec» en septembre 2016, le directeur des paris sportifs et de divertissement chez Loto-Québec, Louis Beaudet, disait espérer la participation de 30 000 à 50 000 parieurs pour le pool annuel et les pools hebdomadaires accessibles via la plateforme espacejeux.com.

Finalement, seuls 6300 amateurs de hockey ont déboursé 25 $ pour s’inscrire au pool annuel et 13 500 ont participé aux pools hebdomadaires, pour un total de 19 800 participants, nettement en deçà des projections de Loto-Québec.

«Pour la première année, le pool hebdo¬madaire et le pool annuel, combinés, ont fini tout près du seuil de rentabilité. C’est correct pour la première année d’un nouveau produit. On est assez satisfaits. C’est sûr qu’on aurait espéré mieux, mais pour l’an prochain, on va apporter des améliorations. On pense que les gens vont apprécier», a répondu le porte-parole de Loto-Québec Danny Racine.

Le pool annuel, avec un grand prix de 125 000 $, était doté d’une bourse totale de 195 000 $. Loto-Québec a réalisé des recettes légèrement inférieures à ce montant.

Il s’agit, somme toute, d’un déficit bien marginal et d’une goutte d’eau dans l’océan des profits générés par la société d’État qui a rapporté un dividende de 1,2 milliard $ au gouvernement du Québec dans la dernière année, relativise-t-on.

Hausse des paris à Mise-o-jeu

«Pour les premières années d’existence du pool, l’objectif est avant tout de bonifier et de diversifier l’offre de Mise-o-jeu. Le pool représente un pourcentage très faible du budget de Mise-o-jeu», nuance M. Racine, qui se réjouit par ailleurs d’une hausse de 16,5 % des ventes de paris sportifs et d’événements en 2016-2017, par rapport à l’année précédente.

Le pool a également permis à Loto-Québec d’attirer une nouvelle clientèle pour les paris sportifs et de générer de nouveaux revenus puisque 58 % des participants n’avaient jamais joué à Mise-o-jeu auparavant. Plusieurs d’entre eux l’ont fait après leur inscription au pool.

Pas d’autre pool sportif

Les nouvelles règles du pool pour la saison 2017-2018 seront connues en septembre. Loto-Québec a confirmé au «Journal» que le gros lot sera maintenu à 125 000 $ quel que soit le nombre de participants.

À court terme, il n’est pas prévu de lancer des pools pour d’autres sports que le hockey.