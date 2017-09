Leonardo DiCaprio produit un nouveau documentaire environnemental

Leonardo DiCaprio est de nouveau derrière un film écologique. Cette fois, le documentaire se concentre sur Silas Siakor, militant environnemental libérien, qui dirige la lutte contre l'exploitation forestière illégale dans son pays.

Anjali Nayar et Hawa Essuman ont réalisé le documentaire qui sera produit par Appian Way Productions, la maison de production de la vedette de «Titanic». Le film fera sa première au Festival international du film de Toronto, le 11 septembre. «Nous sommes ravis de faire un partenariat avec Appian Way pour ce film, ont déclaré le producteur Steve Markovitz et Anjali Nayar. Leur travail s'harmonise parfaitement avec l'esprit de notre documentaire.»

Leonardo DiCaprio est un fervent défenseur de la protection de l'environnement et a produit plusieurs documentaires sur le sujet, notamment «Avant le déluge», «The Ivory Game», «A Plastic Ocean» et «Cowspiracy: The Sustainability Secret». Il a également fait don de plus de 80 millions de dollars, récoltés grâce à sa Fondation Leonardo DiCaprio, à des projets environnementaux et à des organismes de bienfaisance. Il y a quelques mois, il avait invité ses amis célèbres à faire un don avant le gala de charité de sa propre fondation écologique.

«À une époque où les gouvernements sont bloqués dans une rhétorique prévisible et partisane, il appartient à chaque individu concerné d'être un défenseur de cette planète que nous partageons, avait déclaré l’acteur dans un communiqué de presse. Nous pouvons commencer par augmenter de façon exponentielle le niveau de dons philanthropiques aux organisations qui défendent notre monde naturel et appeler la communauté mondiale à prendre des mesures ensemble.»

Il a également récemment fait don d'un million de dollars aux victimes de l'ouragan Harvey.