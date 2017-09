Les pays des Brics appellent au dialogue

Les dirigeants des puissances émergentes des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont «désapprouvé fortement» lundi l'essai nucléaire effectué la veille par Pyongyang, appelant à «une solution pacifique» des tensions autour du programme nucléaire nord-coréen.

«Nous désapprouvons fortement l'essai nucléaire effectué par la Corée du Nord», ont indiqué les cinq pays dans une déclaration commune lors d'un sommet les réunissant à Xiamen, dans le sud-est de la Chine.

S'ils se joignent de concert aux condamnations internationales qui ont suivi le sixième essai nucléaire nord-coréen, les puissances émergentes ont cependant appelé à la nécessité d'une résolution «pacifique» des tensions.

«Nous exprimons nos profondes inquiétudes sur les tensions persistantes et la question nucléaire dans la péninsule coréenne. Nous insistons sur le fait qu'elles ne peuvent être résolues que par des moyens pacifiques et un dialogue direct de toutes les parties concernées», souligne la déclaration.

En revendiquant dimanche l'essai réussi d'une bombe à hydrogène, le régime de Kim Jong-Un a provoqué un tollé international, les Etats-Unis promettant notamment une «réponse militaire massive» en cas de menaces sur le territoire américain ou ses alliés.

A l'inverse, Moscou, tout en condamnant «le mépris» manifesté par Pyongyang pour les résolutions onusiennes, avait jugé «impératif de rester calme et d'éviter toute action qui conduirait à une nouvelle escalade».

Pour sa part, Pékin, principal allié et soutien économique de la Corée du Nord, avait «vigoureusement condamné» la nouvelle provocation de son turbulent voisin, et exhorté le régime stalinien à «cesser ses actions erronées qui aggravent la situation et ne servent pas ses propres intérêts».