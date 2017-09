L’explosion nucléaire détectée jusque chez nous

L'explosion nucléaire provoquée par la Corée du Nord s'est fait entendre jusque chez nous. L'onde de choc a été observée au Centre météorologique de Dorval, à Montréal.

La manœuvre a entraîné un séisme de magnitude 6,3 et des vibrations qui ont été enregistrées au Canada, à Dorval: l’un des seuls huit endroits au monde pouvant faire des prévisions quant à la provenance et la direction d’un essai nucléaire comme celui tenté par le régime de Kim Jong-Un.

«Notre travail, avec la collaboration du Bureau de la radioprotection, consiste à chercher des preuves de l’événement», précise le Directeur du centre, Yves Pelletier.

Il explique que ce genre d’essai se fait souvent à flanc de montagne, dans un tunnel creusé à 1 km ou 1,5 km. On y place ensuite l’engin nucléaire, on remplit le tunnel et on le fait exploser. Cette déflagration créé possiblement des cavités et fissures qui laissent échapper des gaz que le Centre météorologique canadien peut détecter.

Yves Pelletier ajoute que le Centre tente ensuite de connaître la direction de particules radioactives pouvant être transportées par les vents.

Il conclut toutefois que le dernier essai nord-coréen ne pose aucun risque pour la santé des Canadiens.