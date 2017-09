Un garçon abordé par des étrangers à Saguenay

Les citoyens de Saguenay sont aux aguets après que des enfants eurent été interpellés par des étrangers. Un jeune a été ciblé dans un quartier du secteur Kénogami.

Mathis Bélanger, 10 ans, se promenait à vélo sur la rue de Montcalm quand il s'est fait aborder sur l'heure du souper.

Un homme et une femme aux cheveux bruns se sont approchés et lui ont parlé. Les suspects prenaient place à bord d'une fourgonnette rouge. Ils ont offert des bonbons au jeune et l'ont invité à monter à bord de leur véhicule.

Mathis a raconté ce qui s'est passé après que les étrangers se soient adressés à lui. «Je n'ai pas répondu et je me suis en allé», explique le garçon qui est allé tout raconter à ses parents et ensuite aux policiers.

Évidemment, les gens du voisinage sont inquiets puisque la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Il y a plusieurs enfants dans le secteur concerné. On y retrouve aussi une école primaire et un parc.

Les parents ont profité de cette occasion pour rappeler à leurs enfants les consignes de sécurité.

Les policiers de Saguenay sont au fait de la situation. Une enquête est en cours. Aucun suspect n'a été identifié pour le moment. Les forces de l'ordre appellent à la prudence.