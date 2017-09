Un premier magasin de La Baie ouvre à l’extérieur du Canada

Pour la toute première fois, la Compagnie de la Baie d’Hudson ouvrira un magasin de sa chaine emblématique à l’extérieur du Canada.

Dès mardi, les citoyens d’Amsterdam, aux Pays-Bas, pourront découvrir le nouveau commerce, qui proposera autant des produits néerlandais qu’internationaux. «La Baie d’Hudson offrira une expérience de magasinage amusante et moderne aux consommateurs des Pays-Bas, où il y a une grande demande pour des magasins haut de gamme», a expliqué le président de l’entreprise, Jerry Storch, dans un communiqué.

L’ouverture de ce premier magasin sera suivie de neuf autres tout au long du mois de septembre, notamment à La Haye et à Rotterdam jeudi. Environ 1600 employés ont déjà été embauchés par l’entreprise pour exploiter les dix magasins.

En plus d’offrir des vêtements, accessoires, produits de beauté et articles de décoration, les magasins hébergeront différents services, dont la restauration et la coiffure. Les clients pourront aussi magasiner les mains libres en se contentant de scanner les articles qui les intéressent, pour finalement les récupérer à la sortie à un point de collecte.

En parallèle des ouvertures de magasins, la Compagnie a aussi lancé le site hudsonbay.nl pour offrir ses produits aux consommateurs néerlandais qui préfèrent magasiner dans le confort de leur foyer.

«C’est un moment historique dans les 347 ans d’histoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson», a conclu M. Storch.