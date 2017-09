Un vignoble en pleine croissance au Bas-Saint-Laurent

Le temps doux de cet été, dans l’est du Québec, a profité au vignoble Carpinteri près de Matane. Il s’agirait du meilleur millésime de ce producteur viticole.

Au départ, Tony Carpinteri avait planté son vignoble pour profiter de sa retraite et en faire profiter sa famille et ses proches. Mais la croissance de ses vignes a été fulgurante. En 2007, sa récolte avait permis de produire 3500 bouteilles, 10 ans plus tard on parle de 40 000 bouteilles !

Le vignoble possède maintenant une vingtaine d’employés et un chiffre d’affaires qui frôle le million de dollars.

Grâce à sa douzaine de serres, il peut aussi produire des cépages européens, comme du Cabernet Sauvignon.

Un vignoble qui plaît aux touristes

Au plus fort de la saison, le vignoble attire de 500 à 700 visiteurs par jour, et un total d’environ 60 000 visiteurs pour l’ensemble de la saison estivale.