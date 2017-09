Une femme a dépensé plus de 20 000 $ pour aider des chats

Une amoureuse des animaux de Châteauguay dit avoir payé plus de 20 000 $ de sa poche en 16 ans pour faire stériliser et soigner quelque 200 chats errants trouvés près de chez elle.

«Pour moi, ce ne sont même pas des dépenses. Si ça peut sauver une petite vie, je le fais», explique Nathalie Fournier en cajolant Loulou, un chaton de deux mois qu’elle a trouvé abandonné dans une ruelle il y a quelques semaines.

Dès qu’elle est arrivée à Châteauguay en 2001, Mme Fournier a remarqué la présence de nombreux chats errants dans son quartier ce qui créait du mécontentement dans son voisinage.

«La plupart des gens voient ça comme une nuisance parce que les chats qui ne sont pas stérilisés ont tendance à marquer leur territoire», souligne-t-elle.

La femme de 48 ans a décidé de se procurer trois cages-trappes, dont elle se sert pour attraper les chats sans propriétaires.

Mme Fournier les emmène chez le vétérinaire pour les faire stériliser et ainsi empêcher qu’ils se reproduisent. Elle les fait traiter contre les puces et les vers et parfois pour d’autres maladies. La femme tente ensuite de leur trouver une famille adoptive ou elle les relâche dans la nature.

Au total, tous ces soins lui coûtent plus de 100 $ par chat.

Pétition

«On est plusieurs voisins à se consacrer aux chats errants. Mais ce n’est pas normal que ce soit les citoyens qui paient pour ça», déplore celle qui souffre de fibromyalgie, une maladie qui ne lui permet de travailler qu’à temps partiel à la cafétéria d’une école primaire.

Nathalie Fournier et sa voisine Linda Bourque ont d’ailleurs lancé une pétition sur le site internet change.org pour réclamer qu’un programme de stérilisation CSRM (capturer, stériliser, relâcher et maintenir) soit mis sur pied à Châteauguay.

Déjà implanté dans plusieurs villes, dont Brossard, Longueuil et Prévost, ce programme consiste à capturer les chats errants pour les faire stériliser avant de les relâcher. Les municipalités qui l’ont adopté collaborent généralement avec un organisme ou un refuge, mais tous les frais sont payés par les villes.

Pierre Bourbonnais, directeur général du Refuge A.M.R., qui est responsable du contrôle animalier dans 27 municipalités mentionne qu’un tel programme coûte environ 15 000 $ par an à la Ville de Brossard.

Investissement

«Mais en réalité, pour les villes, il n’y a pas d’augmentation de coûts : c’est juste un investissement qui va les faire économiser plus tard, estime-t-il. Ça coûte beaucoup moins cher de faire stériliser un chat que de s’occuper des six, 12 ou 36 bébés qu’il va engendrer si on ne le fait pas.»

À Brossard, les appels de citoyens concernant les chats errants auraient diminué de 10 % chaque année depuis l’instauration du programme CSRM, il y a quatre ans.

«En le stérilisant, le chat reste sur son territoire et empêche d’autres chats de prendre son espace, dit M. Bourbonnais. S’il y a cinq chats errants dans une ruelle et qu’on les élimine, ce ne sera pas long qu’il va y en avoir cinq nouveaux qui vont prendre leur place et se reproduire.»

La mairesse de Châteauguay, Nathalie Simon, affirme pour sa part qu’elle n’est « pas du tout fermée » à l’idée d’un programme de stérilisation. «On est en train de regarder cette possibilité, de l’analyser», dit-elle.