Vacances cauchemardesques pour une famille de Stoneham

Un voyage de rêve s’est transformé en cauchemar pour une famille de Stoneham, accusée d’avoir déclenché un incendie dans la chambre de leur hôtel cubain.

«On a eu la chienne de ne pas pouvoir quitter le pays », lance encore sous le choc Karine Ainsley, qui a poussé un soupir de soulagement lorsqu’elle a mis le pied au Canada, après un pénible voyage à Cuba.

Sa famille et elle s’étaient envolées le 21 juillet dernier pour passer une douzaine de jours au Playa Cayo Santa Maria. Mais dès leur arrivée, les choses se gâtent: l’équipement des chambres est défaillant et la nourriture incommode les enfants, qui tombent malades. Mme Ainsley tente de changer d’hôtel, en vain.

L’incendie

Le 30 juillet, vers 20 h, après une journée passée sans électricité, un préposé de l’hôtel les interpelle dans le hall et les informe que le feu est pris dans leur chambre.

«Il nous a dit qu’on avait laissé un séchoir fonctionner. Mais le séchoir, il faut maintenir un bouton pour qu’il fonctionne. Si tu arrêtes, ça arrête», explique, incrédule, Mme Ainsley.

Paniquée, la mère de famille court vers la chambre. Les pompiers avaient éteint le brasier, laissant derrière eux de la mousse et de la suie. Les effets personnels de tous sont abîmés.

Vol ?

Dans l’une des salles de bain, la plus touchée, il ne reste plus rien des produits cosmétiques, bijoux et médicaments de Karine Ainsley. «Au début, j’ai pensé que ça avait été calciné. Tout avait disparu ! Mais par la suite, j’ai réalisé que dans le fond, j’avais dû me faire voler. Il n’y avait pas de cendres !» déplore-t-elle.

Mme Ainsley remarque aussi sur une table deux bouteilles de rhum, qui n’y étaient pas lorsqu’elle et sa famille ont quitté la pièce pour aller souper. Cet élément lui laisse croire que des individus ont pénétré dans la chambre avant que le feu prenne.

Au petit matin, Mme Ainsley prend contact avec l’ambassade canadienne pour l’informer de la situation. Puis elle complète une déposition, dont prend connaissance la directrice de l’hôtel.

«Elle m’accuse d’avoir fait une fausse déclaration. Elle me dit que c’est nous qui avons mis le feu, que c’est à cause du séchoir. Elle nous menace avec l’immigration, dit que les conséquences, dans leur pays, ça peut être la prison», se souvient Mme Ainsley.

Blanchis

Sous le choc, elle rappelle le consulat, puis la police, qui fait enquête. En soirée, l’hôtel ne les tient finalement plus responsables de l’incendie, dont l’origine serait possiblement électrique. L’établissement lui demande toutefois de signer une décharge.

«Il y avait une liste de tous nos effets, disant que tout était intact, alors que ce n’était pas vrai, résume-t-elle. Mais ils ne nous laissaient pas partir si on ne signait pas». Elle se résigne à signer, précisant sur le document qu’elle a été forcée de le faire.

Peu d’espoir d’être dédommagée

Insatisfaite de son expérience à Cuba, où elle a été tenue responsable d’avoir mis le feu à sa chambre d’hôtel, Karine Ainsley a porté plainte et demandé un dédommagement à son agence, Voyages à Rabais.

Sans pouvoir se prononcer sur l’issue du processus, le responsable du service à la clientèle a assuré au Journal qu’il ferait le suivi auprès du Playa Cayo Santa Maria et du grossiste CaribeSol. Les délais sont de 8 à 10 semaines.

Les Ainsley ne sont toutefois pas sûrs d’obtenir gain de cause. Malgré le «sérieux» de la plainte, Voyages à Rabais affirme qu’il est «très rare» que les dédommagements atteignent le montant du voyage.

Pour ajouter au malheur, la famille n’a pas pu toucher un sou de son assurance voyage, les dommages n’ayant pas été causés lors du transport.

Chronologie des événements

21 juillet : Karine Ainsley et sa famille arrivent à l’hôtel Playa Cayo Santa Maria, à Cuba.

23 juillet : Insatisfaite des installations, Mme Ainsley s’adresse au grossiste CaribeSol pour changer d’hôtel. En vain.

30 juillet : Une panne d’électricité paralyse l’hôtel dès 11 h le matin. En soirée, la chambre des Ainsley prend feu. La famille est tenue responsable de l’incendie.

31 juillet : Karine Ainsley signe une déposition afin de relater les faits de la veille. L’hôtel la tient encore responsable de l’incendie. Les soupçons tomberont finalement dans la soirée.

1er août : L’hôtel somme Karine Ainsley de signer une décharge qui contient de fausses informations sur les événements. Elle s’exécute à contrecœur.

Au retour : La famille Ainsley porte plainte à son agence de voyages, Voyages à rabais, qui assure qu’elle effectuera un suivi auprès du grossiste CaribeSol et de l’hôtel.