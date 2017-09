Vieux-Québec: des commerçants n’en peuvent plus des travaux

Touristes, commerçants et résidents de la rue Couillard, dans le Vieux-Québec, n’en peuvent plus des travaux de réfection qui s’étirent depuis plusieurs semaines. Essuyant des pertes financières d’au moins 25 000 $ depuis le début de la saison estivale, l’épicier du coin songe même à fermer temporairement, alors qu’une résidente a quitté le quartier.

«Je ne sais pas ce que je vais faire, c’est décourageant», mentionne le propriétaire de l’Épicerie de la Rue Couillard, Hai Feng, qui a dû «couper» l’équivalent d’un employé et demi pour pouvoir payer ses comptes. «Je ne suis pas contre ces travaux, il faut les faire, mais ce n’est pas normal que ce soit aussi long», a-t-il indiqué, déplorant par ailleurs le manque d’information par l’administration municipale.

«Pour moi, c’était vraiment trop, j’ai décidé de déménager», mentionne Nesrine Kaci, qui ne pouvait plus exploiter sa garderie en milieu familial. «Si ce n’était pas de la garderie, j’aurais quand même changé de secteur», précise-t-elle.

Ils n’étaient pas les seuls à en avoir gros sur le cœur, lors du passage du Journal, hier. Et, personne n’est encore au bout de ses peines, alors que la Ville a annoncé le prolongement des travaux jusqu’à la fin du mois d’octobre.

À l’Auberge de la Paix, certains touristes ne sont même pas arrivés à trouver l’endroit cet été, selon le responsable Nicolas Binette. «Encore ce matin, j’avais un groupe de huit personnes qui partait pour l’aéroport, mais le taxi ne pouvait pas venir les chercher», a-t-il indiqué.

Découvertes archéologiques

«Ça n’en finit plus. Mon conjoint est même allé leur demander ce qu’il se passait et on lui a répondu qu’on n’avait pas posé les tuyaux de Gaz Métro du bon bord !» déplore Johanne Bouffard, visiblement découragée. «C’est certain que c’est difficile quand on reçoit des gens, on ne sait plus trop où les envoyer», mentionne pour sa part Karine Déry.

Selon Wendy Whittom, porte-parole à la Ville de Québec, des découvertes archéologiques ont ralenti les travaux, qui devaient initialement se terminer en juillet.

Ainsi depuis le 1er mai, une partie de la rue Couillard, à l’angle de la rue Christie, est totalement inaccessible. Les automobilistes qui s’y aventurent, lorsque la rue n’est pas complètement barrée, doivent rebrousser chemin à reculons, pour regagner la rue Saint-Jean.

Au café L’Intemporel, la propriétaire estime avoir subi «une baisse», mais elle espère pouvoir rester ouverte lors des prochains travaux, qui se déplaceront directement devant son restaurant au cours des prochains jours.

Aucun dédommagement

Malgré les maux de tête que causent les travaux de réfection des conduites souterraines – dont certaines datent des années 1900 – aux citoyens et commerçants, la Ville de Québec ne prévoit pas de dédommagement pour les accommoder.

«Il n’existe pas de programme de ce genre. Il est à noter que, en 2017, 580 chantiers touchent le réseau routier et que plusieurs d’entre eux sont réalisés à proximité de commerces», a indiqué Mme Whittom, précisant que les travaux étaient «nécessaires pour maintenir un état fonctionnel et optimal des infrastructures de surfaces et souterraines».

