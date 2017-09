Avocats radiés: le procès de deux trafiquants de drogue compromis

Le procès de deux présumés trafiquants de drogue proches des Dark Soul’s est désormais compromis puisque les avocats des coaccusés ont été radiés du Barreau.

Le 28 août dernier, Jean-Roch Parent et son associée Mélissa Laberge ont été radiés administrativement de l’ordre professionnel des avocats en raison d’une formation qu’ils n’ont pas complétée.

Ce faisant, ils n’ont plus le droit, pour l’instant, de pratiquer puisqu’ils doivent compléter la formation requise et en faire la démonstration au Conseil d’administration du Barreau.

Le 11 septembre prochain doit avoir lieu le procès de Dave Turbide et de sa présumée complice, Anick Tremblay, qui sont représentés par les avocats radiés. Toutefois, devant «ce fait nouveau», le poursuivant, Me Daniel Bélanger a demandé au tribunal comment il fallait se comporter.

«La perspective d’un retour, avant le 11, est difficile à établir et vous comprendrez que, comme le procès va mobiliser de nombreux témoins, la Couronne doit savoir à quoi s’en tenir», a exposé Me Daniel Bélanger au juge Christian Boulet pendant que Turbide se marrait dans la boite des accusés et que Tremblay ne semblait pas trop comprendre ce qui se passait.

«Si je n’ai pas d’avocat lundi, moi, je veux faire reporter mon procès... J’ai droit à une défense pleine et entière et, avec la preuve volumineuse qu’il y a là-dedans, ça ne prend pas juste dix jours pour en prendre connaissance», a alors dit Turbide.

Voulant préserver le droit des accusés, mais ne pouvant pas donner de conseils juridiques, le juge Boulet a invité tout le monde à revenir à la Cour jeudi prochain.

D’ici là, Mélissa Laberge pourrait avoir complété ses heures «moins nombreuses à faire que Jean-Roch Parent», a souligné le poursuivant.

Cette nouvelle tuile s’ajoute aux déboires de Jean-Roch Parent qui, rappelons-le, a été accusé, en mai dernier, d’entrave au travail des policiers, d’intimidation d’une personne reliée au système judiciaire, d’entrave à la justice, de menace de mort et de voies de fait à la suite d’une infraction au code de la sécurité routière.