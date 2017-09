Bilan positif du Festi Jazz de Rimouski

Le rideau est tombé sur la 32e édition du Festi Jazz international de Rimouski. L'organisation a dressé un bilan positif de cette dernière présentation.

Quelque 300 artistes se sont produits sur les scènes des 15 lieux de diffusion pour offrir une soixantaine de spectacles. Malgré deux premières journées plus difficiles sur le plan météo, les journées de samedi et de dimanche ont permis de sauver la mise.

«Une série de moments, de grandes émotions toute la semaine. Je crois que toute la programmation a bien rendu justice à tout ce que l’on avait projeté. Les salles étaient pleines», a indiqué le directeur général de l’événement Frédéric Lagacé.

La visite du groupe UZEB était la plus attendue du festival. Le groupe a d'ailleurs reçu le Prix Vic Vogel, visant à souligner sa carrière prolifique. Uzeb a vendu 500 000 albums, et fait plus de 1000 concerts à travers le monde.

Dimanche soir, les groupes Manta, Kapouf, et le Charles Trudel Band ont également foulé les planches de différentes scènes.

Le prochain rendez-vous au calendrier est l'événement «Jazz sous zéro» prévu à l'hiver 2018.