Cocotte s’est «endormie» dans le Vieux-Montréal

Les images reçues par TVA Nouvelles.ca d’une jument qui s’est effondrée dans le Vieux-Montréal lundi ont fait le tour des médias sociaux. En entrevue à l’émission de Denis Lévesque, le caléchier d’expérience Luc Desparois stipule que la bête se serait «endormie».

«Comme de raison, je n'étais pas sur place pour voir ça. Ce que j'ai su, c'est que le cheval, [qui se nomme Cocotte], s'est simplement endormi», affirme le propriétaire de l'écurie Lucky Luc.

Selon les témoins, la bête serait restée près de huit minutes au sol.

«Le cocher n'a pas pu être joint. En temps normal, ça se voit que le cheval se couche quand il dort. Il peut rester debout et sommeiller carrément debout. Mais bien souvent, il va se coucher par terre. Quand ils arrivent à terre, il fléchit les genoux et se couche», mentionne le propriétaire de l'écurie Lucky Luc.

M. Desparois dit qu’il est normal de voir des chevaux s’endormir.

«La saison est finie et l'ouvrage ralentit. Elle est habituée de ne rien faire, c'est pour ça qu'elle s'est endormie peut-être. Cette jument a travaillé lundi, mercredi, et samedi seulement un petit quart de travail. Elle est ressortie lundi avec son cocher», explique M. Desparois.

«Un cheval, ça vit dehors»

Chaque cheval est suivi par des inspecteurs de la Ville. Après l’incident, des vérifications ont été effectuées dès lundi et même ce matin.

«On a un dossier médical. On fait des prises de sang. Tout est vérifié pour que s'il arrive un accident, les gens ne disent pas des niaiseries ou des choses qui ne sont pas vraies», affirme le propriétaire de l’écurie.

Ayant plus de 30 ans d’expérience dans le monde des chevaux, M. Desparois affirme haut et fort qu’il n'y a jamais eu de cheval qui a subi un coup de chaleur à Montréal.

«Jamais un cheval n'a été incommodé par la température. Un cheval, c'est fait pour vivre dehors, 12 mois par année. C'est un animal extérieur. Il peut vivre à -20°C et il va survivre», poursuit M. Desparois.

Dans la vidéo, on peut voir trois personnes déharnacher le cheval et tenter de le relever. Ces derniers tentent aussi de le remettre sur pied en l’encourageant verbalement et en lui mettant une carotte sous le nez. La bête demeure toutefois étendue sur son flanc pendant la manœuvre.

Plusieurs passants et touristes se sont arrêtés pour regarder et filmer la scène qui s’est déroulée sur la rue Saint-Jacques, non loin de la basilique Notre-Dame.

Selon le nouveau règlement sur les calèches, celui-ci prévoit que les chevaux ne peuvent plus circuler lorsque la température atteint 28 degrés Celsius (sans tenir compte du facteur humidex).

Le règlement en bref

- Un afficheur de la température dans le Vieux-Montréal dans chaque poste d’embarquement

- Chevaux en service moins de 9 heures par jour

- 10 minutes de pause pour les chevaux entre chaque promenade

- Certifier deux fois par année le bon état de santé du cheval par un vétérinaire

- Chevaux équipés d’une micropuce

- Révocation de permis après deux suspensions de 12 mois