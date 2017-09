Démocratie Québec largue un candidat

Démocratie Québec a largué, lundi soir, son candidat dans le district de Vanier, Mario Ledoux, après avoir découvert l’existence d’une publication grossière sur sa page Facebook.

Le parti d’Anne Guérette a annoncé sa décision d’écarter sa candidature, mardi matin, par voie de communiqué, après avoir eu vent de cette publication d’une vulgarité indescriptible.

C’est le journal en ligne Prince Arthur Herald qui s’est indigné du contenu de cette publication «troublante», dimanche soir, invitant la candidate à la mairie Anne Guérette à se prononcer sur le réseau social Facebook. La photo, répugnante, est accompagnée du texte suivant : «Quand tu profites de tes règles pour faire des spaghettis à la bolognaise».

«Depuis hier soir, il ne fait plus partie de l’équipe en raison de propos qui vont à l'encontre des valeurs de Démocratie Québec sur les réseaux sociaux, que nous refusons d’endosser. Nous présenterons sous peu une nouvelle candidature pour porter les couleurs de Démocratie Québec dans le district de Vanier. Aucun autre commentaire ne sera fait», peut-on lire dans le communiqué très succinct du parti.

Mario Ledoux avait présenté à la presse en avril dernier, lors du dévoilement d’une première vague de sept candidats. Le militant écologiste a déjà été candidat du défunt parti municipal Défi Vert de Québec.

Mardi matin, sa page Facebook avait été désactivée. Son nom et sa photo n’apparaissent plus sur le site web de Démocratie Québec.

Publication en mars dernier

La publication litigieuse, à l’origine du retrait de Mario Ledoux, avait été partagée en mars dernier, environ six semaines avant l’annonce officielle de sa candidature.

Questionnée sur les méthodes de recrutement du parti et les vérifications qui sont faites au préalable concernant chaque candidat, la porte-parole de Démocratie Québec Anne-Élisabeth Benjamin n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi cette publication leur avait échappé.

«Oui, on fait bien sûr des vérifications, que ça soit par rapport aux antécédents criminels et aussi des traces sur internet et on n’a pas vu ça pour monsieur Ledoux. On a fait un grand tour et ce n’était pas là», a-t-elle répondu au Journal. Mme Guérette a décliné notre demande d’entrevue.