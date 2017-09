Un lac québécois gravement malade en raison de bactéries toxiques

L'état du lac Nairne à Saint-Aimé-des-Lacs continue d’inquiéter. Sa couleur verdâtre témoigne d'une éclosion hâtive de cyanobactéries. Une situation qui arrive beaucoup trop tôt dans l’année.

Cette couleur verdâtre, les riverains l’ont déjà aperçu au lac Nairne. Mais habituellement, ce n’est pas si tôt dans l’année.

«Habituellement on voit cette éclosion en octobre. Là on l’a vu à la fin d’août. C’est apparu comme ça de façon assez virulente», concède la mairesse, Claire Gagnon.

«Il ne faut pas se le cacher, c’est un grand malade. On est train de revivre ce qu’il a vécu dans les années 2000», remarque la riveraine et fondatrice du Triathlon de Charlevoix, Nicole Lefrançois.

Impossible pour l’instant de savoir quelles mesures seront prises pour régler le problème de cyanobactéries.

Il faut avant tout trouver la source de phosphore. «On va enrayer quand on va trouver la source du problème. Si ta fosse septique a de 18 à 25 ans, ça peut-tu être ça ? Donc il va y avoir des tests de sols. Et ce n’est pas nécessairement ça non plus. Est-ce que ce sont nos ruisseaux ? Les castors ? Il y a beaucoup de phénomènes à regarder», énumère la mairesse.

«Les motomarines passent trop proches des berges. Même s’il y a des bouées, il y a des endroits où les bouées sont trop proches de la rive. Ils proposent d’éloigner les bouées de 600 mètres de la rive, de l’endroit où ils vont pouvoir faire leurs activités sportives», explique Nicole Lefrançois.

Ça fait quelques semaines déjà que l’eau du lac Nairne a une apparence verdâtre. Et pour les riverains, ça modifie les activités qu’ils avaient prévu y faire d’ici la fin de l’été. «On ne se baigne plus, c’est définitif. Ça m’inquiète énormément. Nos maisons, elles n’auront plus la valeur qu’elles ont présentement», lance Esther Simard, qui habite en bordure du lac. «Nous, le bateau est serré. Les kayaks, ils vont monter bientôt. On ne peut pas y aller», ajoute Ghislaine Dumas. «Parce qu’on nous dit qu’elle est toxique, c’est dangereux pour la santé. Ça peut même entrer dans les pores de la peau», mentionne Nicole Lefrançois.

Si la situation persiste, elle menace la tenue d’événement, comme le Triathlon de Charlevoix. Les résultats des analyses seront connus d’ici quelques semaines. Et c’est à ce moment que des solutions pourront donc être apportées.