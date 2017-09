Taylor Swift détrône «Despacito» en tête du hit-parade américain

Le nouveau titre de la chanteuse Taylor Swift a pris mardi la tête du hit-parade américain, battant, sur une semaine, le record des ventes de l'année pour un single et mettant fin au règne du tube planétaire «Despacito».

«Look What You Made Me Do», un single sombre aux rythmes très dance, le premier de l'album à venir de Taylor Swift «Reputation», a repoussé «Despacito» à la seconde place du Top 100 du magazine américain Billboard qu'il dominait depuis seize semaines.

Le dernier titre de la star américaine de la pop a également battu le record de diffusion en une journée sur le site de streaming Spotify, sur lequel Taylor Swift a fait son retour après un boycott de la plateforme.

«Look What You Made Me Do» est à ce jour la deuxième chanson la plus écoutée en streaming toutes plateformes confondues, derrière le phénomène viral de l'année 2013 «Harlem Shake», selon le service de suivi Nielsen Music.

«Look What You Made Me Do» affiche également le record de téléchargements de l'année, à 353.000, devant le tube de Justin Timberlake de l'été 2016 «Can't Stop the Feeling!».

Le clip de «Look What You Made Me Do» s'ouvre dans un cimetière et montre une Taylor Swift surgissant d'une tombe en zombie vengeresse. Les paroles semblent viser le rappeur Kanye West. Ce dernier l'avait rendue furieuse l'an dernier avec une chanson où il se vantait de pouvoir l'attirer dans son lit parce qu'il avait rendu «cette salope célèbre».

Une probable allusion à un célèbre incident aux MTV Video Music Awards de 2009 où il avait interrompu la chanteuse sur scène pour dire qu'elle ne méritait pas son prix.

Taylor Swift a sorti au cours du week-end une deuxième chanson de son nouvel album, «... Ready For It?» aux tonalités hip-hop.

La chanteuse y décrit la misère de sa vie amoureuse, l'un de ses sujets favoris, tout en flirtant avec sa sexualité: «In the middle of my night / In my dreams / You should see the things we do, baby.»

La chanson, comme une grande partie de l'album précédent de Taylor Swift, «1989», a été écrite avec les producteurs suédois Max Martin, Ali Payami et Shellback qui sont derrière certains des plus grands hits de ces dernières années.