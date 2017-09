Deux ouragans, deux réalités

Le météorologue Gilles Brien nous compare les ouragans HArvey et Irma. «Harvey c’était une puissance d’inondation, on parle de 1 200 à 1 300 cm de pluie, c’est près de 52 pouces d’eau.

Irma c’est une puissance de vents. On a calculé ce matin des vents de 255 km/h. Ce sont des vents soutenus pendant au moins une minute. Y a des rafales de 340 km/h et plus.

On a rien vu de tel depuis les 10 dernières années.»

Conséquences

«À 100 km/h, votre toit de maison va perdre des tuiles, à 200 km/h, c’est votre toit qui va partir mais à 300 km/h, le vent arrache les murs de votre maison au complet.

À l’heure actuelle, on prévoit pour vendredi, des vagues de trois mètres sur les côtes de Cuba et de la Floride.

Contrairement à Harvey, Irma se déplace très rapidement.»

Saison active

«On s’attendait à une saison active mais puissante comme ça, on a pas vu ça depuis 20 ans.

Après Andrew en 1992, la Floride a revu ses normes du code du bâtiment mais pas des iles comme Haiti, ou Cuba.»