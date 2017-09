Disparition de Maëlys: la maison du suspect passée au peigne fin

L'enquête sur la petite Maëlys, disparue depuis neuf jours dans le sud-est de la France, s'est concentrée mardi sur la maison de l'homme suspecté de l'avoir enlevée.

Une perquisition du pavillon où l'homme de 34 ans, inculpé et écroué depuis dimanche, vit avec ses parents à Domessin, dans les Alpes françaises, a été menée, en présence d'experts de la gendarmerie et du suspect, entre la fin de la matinée et la fin d'après-midi.

«Cette opération avait pour objectif d'effectuer des prélèvements» dont les résultats sont attendus dans les prochains jours, ont indiqué les gendarmes à l'issue de la perquisition.

Domessin est distant de quelques kilomètres de Pont-de-Beauvoisin, où la fillette de 9 ans a disparu dans la nuit du 26 au 27 août, alors qu'elle participait à une fête de mariage avec ses parents.

Le suspect, arrivé sur le tard au mariage, s'était absenté durant la fête, à un moment pouvant correspondre à celui de la disparition de la fillette de 9 ans, selon le parquet.

Il a depuis expliqué qu'il s'était alors rendu chez lui pour changer un short taché de vin, jeté ensuite à la poubelle, car trop vieux et trop sali, selon lui. Selon son avocat, Bernard Méraud, cet aller-retour, confirmé par la mère du suspect, «est antérieur au moment de la constatation de la disparition de la fillette», vers 01H00 GMT.

Placé en garde à vue dès jeudi, cet ancien militaire maître-chien avait été libéré le lendemain dans l'attente des résultats de l'expertise de son véhicule, qui a mis au jour une trace ADN de Maëlys, mélangée au sien, sur une commande du tableau de bord.

Après avoir affirmé le contraire dans un premier temps, le suspect a reconnu que la fillette était montée dans sa voiture durant la soirée du mariage, en compagnie d'un petit garçon non identifié, pour voir si ses chiens, dont il leur avait parlé, étaient dans le coffre, selon Me Méraud.

Mais «il nie totalement être en quoi que ce soit acteur ou complice» de sa disparition, ajoute l'avocat.

«On s'acharne sur lui», clame sa mère. «Mon frère est innocent», renchérit le frère dans le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France.