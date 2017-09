Incursion dans un «crack house» montréalais

À Montréal, le fentanyl a commencé à faire des ravages. Et cette drogue fait peur aux consommateurs.

Une douzaine de personnes auraient fait une surdose seulement au mois d’août et une vingtaine de vies ont été sauvées in extremis par un kit de naloxone, un antidote à la puissante drogue.

TVA Nouvelles s’est rendu à l'angle des rues Sainte-Catherine et Chambly, dans le quartier Hochelaga, dans l'est de la ville. Dans cet immeuble réputé pour accueillir des consommateurs de stupéfiants, on constate beaucoup d'allées et venues.

Parmi les connaissances d’une résidente du bloc, il y en a qui ont consommé du fentanyl, d'autres qui ont fait des surdoses.

«Bien ouais, il y en a cinq. Trois ici dans le temps de le dire, là! Presque en même temps», raconte cette femme.

«Ils en mettent dans beaucoup de quarts de crack, de free base», témoigne une autre femme rencontrée dans le secteur.

Dans l'est de la ville, le SPVM a mené vendredi dernier des opérations afin de démanteler des réseaux de trafic d'héroïne et de fentanyl. Résultat: sept perquisitions et dix arrestations de suspects. Il s'agit d'une enquête directement en lien avec des cas de surdoses d'opioïdes à Montréal.

«C'est une drogue trop forte. Puis moi, ça me tente pas de mourir, merci», lâche une autre résidente des environs, questionnée à savoir si elle avait déjà consommé du fentanyl.

La semaine dernière, deux hommes ont été retrouvés morts dans une voiture, à l’angle des rues de Maisonneuve et de Lorimier. Des accessoires liés à la consommation de drogue ainsi que des résidus ont été découverts dans le véhicule. L’hypothèse d’une surdose de fentanyl a été évoquée.