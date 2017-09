Initiations: 300 étudiants formés pour éviter le dérapage

C’est également la rentrée scolaire pour les 43 000 nouveaux étudiants de l’Université Laval et la direction souhaite à tout prix éviter les dérapages lors de la semaine d’activités d’intégration au point où elle s’est dotée d’une brigade formée pour intervenir.

Actes sexuels dégradants, consommation forcée d’alcool, intoxication, la direction de l’Université Laval n’en veut plus.

«On a besoin de personnes qui sont sobres et qui sont capables de détecter ce qui pourrait tourner mal», indique Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval.

300 étudiants ont reçu au cours des derniers mois, une formation obligatoire sous le thème «sans oui, c’est non», une première à Québec.

«C’est pour éviter que l’on retrouve des étudiants intoxiqués qui sont dans des situations très difficiles. Nous voulons aussi minimiser les risques d’agression et de violences sexuelles», ajoute la rectrice.

Ces vigiles participent à l'organisation de ces fameuses activités et deviennent des intervenants auprès des initiés en cas de débordements.

«Nous avons appris par exemple, comment gérer les effets de groupes, c’est comme ça des fois que les accidents à caractère sexuel ou les accidents avec trop d’alcool vont se propager», raconte une de ces intervenantes.

Cette escouade spéciale prend son rôle bien à cœur.

«On encourage jamais les activités à caractère sexuel, on n’en planifie aucune. Pour ce qui est de l’alcool, c’est seulement si les personnes veulent en prendre et jamais en débordement. On s’assure aussi d’avoir des personnes sobres dans notre exécutif autant que dans notre comité d’intégration», ajoute une membre de cette brigade.

L’Université Laval compte 43 000 inscriptions pour l’année 2017, une hausse de 1% par rapport à l’an dernier

Cette nouvelle mesure survient après les multiples dérapages dans les activités d'initiations, mais aussi de la vague d'agressions sexuelles dans une résidence de l'Université l'automne dernier.