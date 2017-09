Inquiétante séquence de suicides chez les policiers

De plus en plus de cas de policiers en détresse font surface au cours des derniers mois.

Cette fin de semaine, un autre agent des forces de l’ordre s’est enlevé la vie. Il s’agirait du 6e policier à passer à l’acte depuis le 1ermai dernier.

Au mois d’août, une policière a mis fin à ses jours avec son arme de service dans un poste de police du quartier Anjou, à Montréal.

Jacques-Denis Simard, directeur général de la Maison La Vigile, un centre d’aide pour intervenants en situation d’urgence en détresse, a commenté ces événements tragiques à l’émission Le 9H avec Jean-François Guérin.

«La dernière vague de suicides qu’on a connue était en 2004. Cette année-là on a eu 12 policiers de la province qui ont passé à l’acte. Dans ce cas-ci, on peut parler de vague, mais je n’aime pas employer ce mot. On a de l’aide, on a des programmes d’aide, comme La Vigile (1-888-315-0007) à qui on peut avoir accès à toute heure du jour», explique M. Simard sur les ondes de LCN.

La devise «Servir et protéger» est-elle parfois trop lourde à porter? Empêcherait-elle un policier de s’ouvrir sur une faille, une faiblesse qu’il vit?

«C’est sûr que le policier, quand il vit une difficulté personnelle, il est confronté à une certaine impuissance face à ce problème. C’est un élément important dans l’équation», confirme M. Simard. «La plupart des suicides chez les policiers sont issus d’une situation personnelle, la plupart du temps une rupture amoureuse», ajoute-t-il.

Par ailleurs, certains agents qui doivent effectuer un travail d’infiltration plus complexe, ou qui ont affaire à de la pornographie juvénile doivent être suivis de plus près.

«Il y a déjà un programme de prévention qui est mis en place par la Sûreté du Québec, mais également dans d’autres corps de polices, il y a des psychologues pour aider les policiers.»

Toutefois, la véritable solution pour Jacques Denis Simard serait d’avoir un véritable centre de crise fonctionnel 24 heures sur 24.

Selon lui, les ressources déjà en place ne sont pas adaptées pour les policiers et la situation actuelle inquiète M. Simard.

«Nos gens ne se présenteront jamais à l’urgence psychiatrique d’un hôpital parce qu’ils sont connus, ils travaillent en collaboration avec ces personnes. C’est certain qu’au niveau de la confidentialité, c’est inquiétant pour eux autres.»

Besoin d’aide pour vous ou un proche ?

Ligne québécoise en prévention du suicide : 1 866 APPELLE (1-866-277-3553)

Centre de prévention du suicide de Québec : cpsquebec.ca

Association québécoise de prévention du suicide : aqps.info