«Je n’ai jamais vu d’ouragan comme ça» -Une résidente québécoise

Une Québécoise installée en République dominicaine depuis près de 10 ans s’apprête à vivre pour la première fois l’expérience d’un ouragan de force 5.

À l’approche d’Irma, Kathleen Rhéaume a confié en entrevue via Skype à Paul Larocque, de l’émission 100% Nouvelles, à LCN, qu’elle se sent «un peu anxieuse». «En près de 10 ans ici, je n’ai jamais vu d’ouragan comme ça. Donc, un peu nerveuse, on ne sait pas trop à quoi s’attendre, même si on a vécu des tempêtes de neige au Québec.»

Irma, portée par des vents destructeurs de plus de 250 km/h, progresse sûrement vers le continent américain, mais devrait d’abord toucher Porto Rico mercredi soir. La République dominicaine, située directement dans sa trajectoire, y goûtera ensuite.

À La Romana, où Mme Rhéaume réside, c’est le calme avant la tempête. Selon les dernières prévisions, le plus fort de l’ouragan devrait se faire sentir dans la nuit de mercredi à jeudi.

«On s’est préparé, pour le moment on est tranquille, on a fait des réserves de nourriture, d’eau et de breuvage», explique-t-elle.

La Québécoise a la chance d’habiter au centre de la ville de La Romana, qui est localisée au sud-ouest de Punta Cana, sur un terrain relativement élevé.

«Je remercie le Bon Dieu, car nous avons une maison faite en ciment avec un toit en béton aussi. Et on n’est pas proche de la mer ou d’une rivière, ce qui aide à nous tranquilliser un peu.»

Les autorités locales ont pris des mesures pour rassurer la population et s’assurent de transmettre régulièrement de l’information. «On nous dit d’être vigilants, de bien nous préparer, de faire nos provisions et d’éviter d’être dans les rues», précise Mme Rhéaume.

L’ambassade du Canada lui a envoyé un message l’invitant à faire preuve de prudence et d’éviter les zones à risque.

Comme le troisième petit cochon de l’histoire qui s’est bâti une maison de brique et de ciment, Kathleen Rhéaume a la confiance tranquille d’avoir fait le nécessaire pour affronter Irma. Et elle sera fixée dans les prochaines heures.