La police à la recherche d'un faux chauffeur Uber

Le Service de police de la Ville de Montréal recherche un témoin important en lien avec une agression sexuelle survenue dans la nuit du 4 août dernier, sur l’île Sainte-Hélène.

L’individu en question est un homme se faisant passer pour un conducteur de la compagnie de transport Uber. Il est mince et il a la peau blanche. Âgé d’une soixantaine d’années, il a les cheveux blancs et porte une petite barbe. Il s’exprime en anglais et il aurait un accent arabe ou grec.

Lors de l’événement, il se trouvait au volant d’un véhicule Dodge Caravan de couleur blanche, qui semblait récent.

Toute personne qui possède des informations pouvant permettre de le localiser peut communiquer avec Info-Crime au 514-393-1133. Les renseignements seront traités de façon anonyme et confidentielle.