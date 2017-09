Québec possède déjà sa structure pour «vivre-ensemble»

Même si elle ne l’a jamais annoncé auparavant, la Ville de Québec possède, depuis deux à trois années, une structure chargée de l’épineuse question du vivre-ensemble, a révélé Régis Labeaume.

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir mardi midi en marge d’un point de presse. Il était interrogé au sujet de la proposition de la chef de Démocratie Québec (DQ), Anne Guérette, d’organiser un forum sur cet enjeu à la suite de l’augmentation des gestes à caractère haineux à Québec.

«On va faire le point dans quelques jours, a soutenu M. Labeaume. Nous autres, il y a beaucoup de choses en marche qui existent déjà. Alors, vous allez être surpris. On travaille depuis deux-trois ans sur l’amont (...) On a même une structure. On est organisés à l’interne et à l’externe.»

Ce dernier n’a cependant pas voulu fournir davantage de détails autour de cette structure qui était jusqu’à maintenant inconnue du public. «C’est une nouvelle structure qui existe depuis deux ans et qui est à part, a-t-il ajouté. On n’est pas bavard, mais vous allez voir ce qu’on fait.»

Le maire de Québec a par ailleurs de nouveau indiqué que la Ville n’avait pas à financer le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. «Le Centre a un mandat provincial. Ce qu’il voudrait, c’est de l’argent de la Ville pour ouvrir un autre bureau. Ce n’est pas nécessaire», a-t-il répété.