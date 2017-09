Lady Gaga follement amoureuse!

***Voyez ci-dessus nos explications sur le concert annulé, lundi soir***

Pour Lady Gaga, l'époque Taylor Kinney est plus que révolue. Bien qu'ils aient passé cinq années ensemble et qu'ils se soient fiancés, la chanteuse est parvenue à tourner la page.

Et c'est sur Christian Carino, un homme d'affaires new-yorkais, que l'interprète de Born This Way a jeté son dévolu. Depuis ils ne quittent plus.

AFP

Christian Carino avait soutenu sa belle lors de sa performance au Super Bowl. Puis le couple avait été repéré aux quatre coins des États-Unis. La semaine dernière, c'est à New York qu'on a aperçu le duo en train de roucouler à la sortie d'un club de bowling. Avec autant de soirées passées à s'éclater ensemble, il n'est pas surprenant que Lady Gaga soit tombée raide dingue de son petit-ami.

Sur scène à New York la chanteuse a déclaré : « Quand je suis retournée dans les coulisses, Christian était là près des escaliers pour s'assurer que j'allais bien. La meilleure chose quand on est amoureux de quelqu'un c'est de savoir que cette personne sera là pour vous rattraper si vous tombez ». Par ailleurs une source de Page Six, qui a pu pénétrer les coulisses de son concert new-yorkais au Citi Field, a révélé au quotidien que Lady Gaga et Christian Carino sont « inséparables ».