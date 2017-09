L’aéroport de Mont-Joli, site important de la Deuxième Guerre mondiale

Un projet historique voit le jour afin de témoigner de l'importance de la région de Mont-Joli lors de la Deuxième Guerre mondiale. Avant de recevoir des avions commerciaux, l'endroit grouillait de bombardiers militaires.

Le site de l'actuel aéroport régional a en effet accueilli l'une des onze écoles de bombardement et de tir de l'Aviation royale canadienne au pays.

De 1941 à 1945, la neuvième école de bombardement et de tir a accueilli à Mont-Joli des centaines d'instructeurs et d'élèves de l'Aviation royale canadienne. Il s’agit d’un pan majeur de l'histoire régionale peu documenté.

«Plus on fouille, plus on a des contacts, plus on trouve l’intérêt des gens. On se dit que notre projet, c’est seulement une première phase. Y’a trop de projets à faire avec ce projet-là», a affirmé Lise Fortin, du Regroupement culturel de Sainte-Flavie.

Le projet, qui est notamment financé par la MRC de la Mitis, vise d'abord à recueillir les souvenirs de témoins de l'époque.

«On veut les rencontrer, poser des questions, a expliqué la coordonnatrice du projet, Géraldine Colli. Qu’ils nous racontent comment ils ont vécu cette période-là, les enregistrer, et ensuite voir de quelle façon on peut mettre en valeur ces témoignages-là.»

En plus, il existe sans doute de nombreux documents d'archives oubliés dans des greniers, selon Mme Colli : «Il n’y a pas de mauvais documents. Qu’ils nous appellent, et nous, on triera en fonction des choses les plus importantes. Les priorités, ce sont les témoignages. Mais tous les autres documents sont les bienvenus».

«On va entreprendre nous aussi des fouilles. On va identifier des éléments qui ne doivent pas se perdre», a ajouté Lise Fortin.

Les responsables de ce projet historique peuvent être joints au bureau municipal de Sainte-Flavie. Éventuellement, tous ces documents d'archives récoltés seront mis en valeur dans une exposition permanente.