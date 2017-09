Le Canada, les États-Unis et le Mexique gardent le cap sur l'ALENA

Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont toujours l’intention de conclure la renégociation de l’ALENA d’ici la fin de l’année, ont-ils déclaré de concert, mardi, à l’issue de la deuxième ronde de négociation qui se tenait à Mexico.

Dans une déclaration commune, les trois pays affirment avoir réalisé «d’importants» progrès au cours des derniers jours en vue de modifier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

«Les ministres du Mexique, des États-Unis et du Canada réaffirment leur engagement envers une négociation exhaustive et accélérée dans un but partagé de conclure ce processus d’ici la fin de l’année», peut-on lire dans un communiqué de presse conjoint.

Même s'ils disent garder le cap sur l'échéance prévue, les trois partenaires commerciaux sont toutefois encore loin d'en arriver à une entente.

Dans une allocution de clôture, mardi, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a qualifié les pourparlers «d’ardus».

La troisième ronde de négociation se tiendra à Ottawa, du 23 au 27 septembre prochain.