Le maire de Brossard veut se faire réélire pour une sixième fois

Le maire de Brossard Paul Leduc semble aimer son travail, puisqu’il a annoncé mardi qu’il compte se représenter aux élections municipales de novembre, afin d’être réélu pour une sixième fois à la tête de cette ville de la Rive-Sud.

«J’ai bien pris le temps de mûrir ma décision. Je suis toujours animé par la même passion, celle de bâtir et réussir Brossard. J’ai contribué à faire grandir Brossard depuis plus de 30 ans. J’aime cette ville, j’aime les communautés qui la composent, et je suis fier de ce que nous avons réalisé», a dit mardi dans un communiqué celui qui brigue un troisième mandat consécutif, après avoir dirigé cette ville de 1990 à 2001.

Chef de Priorité Brossard, Paul Leduc a souligné que de grands projets comme la fin de la construction du nouveau pont Champlain et du Réseau électrique métropolitain auront une «incidence importante» puisque des centaines de millions de dollars seront dépensés dans la municipalité.

«Nous devons profiter de ces investissements et infrastructures, mais nous devons gérer ces développements de façon intelligente», a-t-il mentionné.

«Il faut des hommes et des femmes d’expérience pour assurer la pérennité de Brossard, et la rigueur de la gestion du développement. Honnêtement, je pense que depuis 30 ans, j’ai assez bien démontré que la Ville de Brossard est bien gérée», a ajouté le maire Leduc.

Il a mentionné que son équipe sera enrichie de cinq nouveaux venus en politique qui tenteront de se faire élire comme conseiller.

Priorité Brossard compte présenter ses cinq engagements majeurs dans environ deux semaines.