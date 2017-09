Les Montréalais évitent le chaos en prenant le métro

La rentrée n’a pas donné lieu au cauchemar annoncé sur les routes de la région de Montréal, mais le pire pourrait être à venir, selon les spécialistes.

«On peut parler d’une rentrée facile sur le réseau de routes montréalais», s’est réjoui Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville.

Alors que plusieurs citoyens revenaient de vacances en plus de la rentrée des classes, plusieurs s’attendaient à une heure de pointe ardue à Montréal mardi. Malgré quelques petits bouchons, l’enfer routier ne s’est pas produit.

Selon les relevés compilés par le centre de surveillance de la circulation de la Ville entre 8 h et 9 h mardi, la circulation a été fluide sur 35 axes, ralentie sur 11 et congestionnée sur quatre autres.

Nouvelles habitudes

M. Sabourin estime que l’achèvement de plusieurs travaux dans les rues de Montréal - sur Peel, Papineau, Notre-Dame et Sherbrooke, notamment - a donné un bon coup de pouce.

Le comportement des automobilistes a également aidé. «Certains ont planifié de partir plus tôt, d’autres ont décidé de prendre les transports en commun», a-t-il dit.

La STM confirme d’ailleurs une forte hausse de l’achalandage. «Nous n’avons pas encore de chiffres précis, mais, selon une appréciation visuelle, nous avons noté qu’il y avait énormément de monde sur le réseau et notamment dans le métro», a assuré Isabelle Tremblay, relationniste.

Rive-Nord congestionnée

Le chroniqueur à Radio Circulation 730, Maxime Lachance, estime que l’on peut parler d’une vraie rentrée, mais pas de chaos.

«Nous n’avons rien constaté d’inhabituel, sauf des difficultés entre Montréal et la Rive-Nord. Ça prenait environ 1 h (mardi matin) pour aller de l’A-640 au Métropolitain. Et ce soir (mardi), pour le retour à la maison, c’est aussi sur cet axe que c’est compliqué», a-t-il dit.

M. Lachance relève que les personnes qui travaillent sur une base de quatre jours par semaine étaient en congé mardi.

«Il est possible que ça se complique dans les prochains jours, a-t-il dit. Et si on ajoute les gros travaux de Turcot à venir, on s’attend à un automne très chargé.»

Le mégachantier de l’échangeur Turcot entre en effet dans une phase critique qui pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble du réseau routier de la région.

«Les automobilistes qui viennent de la Rive-Sud par le pont Champlain n’auront plus accès à deux des trois bretelles, a rappelé M. Lachance. Celle vers le centre-ville est déjà démolie et celle vers l’A-20 ouest sera fermée dans quelques jours.»

Selon lui, les secteurs Décarie, Verdun et Côte-des-Neiges seront particulièrement touchés par ces fermetures.

D’ailleurs, la Ville de Montréal reste vigilante. «Nous sommes mobilisés pour trouver des solutions, comme l’ajout de policiers ou de voies réservées», a expliqué M. Sabourin.